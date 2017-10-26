Тип кабеля Pirelli и Prysmian

МКПпАБп 7х4х1,2 - 310 м МКПпАБпШп 4х4х1,2 - 712 м МКПпАБпШп 7х4х1,2 - 404 м МКПпАШп 4х4х1,05 - 1310 м МКПпАШп 4х4х1,2 - 2431 м МКПпАШп 7х4х12 - 970 м ТЗПАБп 7х4х0,9 - 7340 м МКСАБп 4х4х1,2 -

Кабели контрольные Кабели контрольные гибкие Кабели силовые 0.66 и 1 кВ Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ Кабели монтажные Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В

всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!

Предлагается кабель связи различных наименований : МКСАШп, ТЗГ, ТЗБ, ТГ, ТЗАШп, ТППэп, ТППэпЗ, КСПЗП, МКСГ,МКСБ,МКСАБп и др.Большое наличие на складе, бесплатная доставка своим автотранспортом по Москве и области. Отправка кабельной продукции ж\д или автотранспортом в регионы. Осуществлям ремонт и измерения кабеля связи. Производим любые отмотки кабеля. Гибкая система скидок.

Наличие на складе всегда можно уточнить по телефонам :

(495) 727-79-59 (многоканальный), (495) 987-32-94.