Списание кабеля

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Сарансккабель объявляет распродажу складской продукции ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.

Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru

ООО «Связьэнерго» реализует КПП со склада в Москве Предлагается кабель связи различных наименований : МКСАШп, ТЗГ, ТЗБ, ТГ, ТЗАШп, ТППэп, ТППэпЗ, КСПЗП, МКСГ,МКСБ,МКСАБп и др.Большое наличие на складе, бесплатная доставка своим автотранспортом по Москве и области. Отправка кабельной продукции ж\д или автотранспортом в регионы. Осуществлям ремонт и измерения кабеля связи. Производим любые отмотки кабеля. Гибкая система скидок.

Наличие на складе всегда можно уточнить по телефонам :

(495) 727-79-59 (многоканальный), (495) 987-32-94.

ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru

Завод Jiangsu Winlong Cable Machinery производит всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!

Тел: +8618661197066

sales@chinawinlong.com