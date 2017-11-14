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Кабель для АЭС по ТУ 16.К71-337-2004
изм. 2 класс безопасности 2О

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    Пронькин 14 ноября 2017 в 15:01
    Стаж 2 дня
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    Подскажите кто делает ВВГНГ-FRLS по этому ТУ 16.К71-337-2004 изм. 2 класс безопасности 2О? Заказчику нужен именно этот ТУ (Изм 2) и класс безопасности 2О. В сертификатах кабельных заводов не могу найти указание на ТУ с ИЗМ2.
     
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    AleksRK 14 ноября 2017 в 15:34
    Рекомендации: 9, энергетика: 130, стаж 2332 дня, отмечен 36 раз
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    П. 2.5 и 2.13 почитайте https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0...
    Как правило, заводы серты по РМРС, ВП и АЭС в свободный доступ не выкладывают,
    Так что, просите менеджера с завода до службы качества добежать, если сам не в курсе.
    Там помогут.

    Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы.
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    Zadira 14 ноября 2017 в 23:47
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3080 дней, отмечен 479 раз
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    http://uncomtech.ru/images/cabel/2015.pd...

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 14 ноября 2017 в 23:49
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3080 дней, отмечен 479 раз
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    http://uncomtech.ru/images/cabel/2015.pd...
    и ещё правда старое, но мало ли https://www.ruscable.ru/interactive/foru...

    добавлено 15.11.2017 в 00:27

    приношу извинения - не туда дала информацию!

    и нет среди нас первых и последних

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