Может кому нужны?

всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!

Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru

ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.

Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А) - Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ) - Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ)) - Провода осветительные (ПуВВ) - Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП) - Провода для взрывных работ (ВП)

Кабели контрольные Кабели контрольные гибкие Кабели силовые 0.66 и 1 кВ Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ Кабели монтажные Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В

Предлагается кабель связи различных наименований : МКСАШп, ТЗГ, ТЗБ, ТГ, ТЗАШп, ТППэп, ТППэпЗ, КСПЗП, МКСГ,МКСБ,МКСАБп и др.Большое наличие на складе, бесплатная доставка своим автотранспортом по Москве и области. Отправка кабельной продукции ж\д или автотранспортом в регионы. Осуществлям ремонт и измерения кабеля связи. Производим любые отмотки кабеля. Гибкая система скидок.

Наличие на складе всегда можно уточнить по телефонам :

(495) 727-79-59 (многоканальный), (495) 987-32-94.