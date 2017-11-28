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Маркирование ПУВ

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    Mikoyan Вчера, в 14:48


    Уважаемые знатоки помогите разобратся
    говорят в этом форуме есть много спецов
    привезли кабель ПУВ 1*0,5
    на изоляции ничего не написано.
    но есть ведь гост 31947-2012
    а там говорится вот что:
    5.3.2 Провода и кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность
    изоляции (для одножильных проводов без оболочки) или оболочки.
    Надпись должна содержать:
    - марку провода или кабеля;
    - кодовое обозначение или товарный знак, или наименование предприятия-изготовителя;
    - число и сечение жил;
    - год выпуска.
    Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна
    быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом
    следующей не должно превышать:
    - 275 мм — при маркировке по изоляции провода;
    - 550 мм — при маркировке по оболочке провода или кабеля.
    Нанесение маркировки вдавливанием на поверхность изоляции не допускается.
    Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к
    цвету изоляции или оболочки.
    Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.
    А производитель говорит что он тонкий и не получится написать.
    но ведь вгосте нет границы тонкий или толстый.
    Гжде правда? это брак?
     
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    Холмс Вчера, в 16:31
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3098 дней, отмечен 761 раз
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    ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
    ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
    _______________________________________________________
    ТР ТС 004/2011
    О безопасности низковольтного оборудования


    Статья 5. Требования к маркировке и эксплуатационным документам
    1. Наименование и (или) обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель),
    его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или)
    товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено низковольтное
    оборудование, должны быть нанесены на низковольтное оборудование и указаны в
    прилагаемых к нему эксплуатационных документах.
    При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и
    обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель) должны быть также нанесены
    на упаковку.
    2. Если сведения, приведенные в пункте 1 настоящей статьи, невозможно нанести на
    низковольтное оборудование, то они могут указываться только в прилагаемых к данному
    оборудованию эксплуатационных документах. При этом наименование изготовителя и (или)
    его товарный знак, наименование и обозначение низковольтного оборудования (тип, марка,
    модель (при наличии)) должны быть нанесены на упаковку

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    AleksRK Вчера, в 18:10
    Рекомендации: 9, энергетика: 130, стаж 2344 дня, отмечен 36 раз
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    «Если сведения, приведенные в пункте 1 настоящей статьи, невозможно нанести на
    низковольтное оборудование, то они могут указываться...»

    Осталось понять, как определяется (что влияет на) критерий возможности / невозможности.
    И почему Кольчуга может 0,75 маркировать, а Балтик - нет?
    (Все имена и факты автор сообщения увидел во сне)

    Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira Сегодня, в 02:46
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3092 дня, отмечен 479 раз
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    В стандарте написано четко- Провода и кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность изоляции (для одножильных проводов без оболочки) или оболочки. Должны, если бы были варианты, то было бы написано - Провода и кабели должны могут иметь маркировку... Тут разночтений быть не может.

    добавлено 28.11.2017 в 02:53

    то было бы написано - Провода и кабели МОГУТ иметь маркировку... Тут разночтений быть не может.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira Сегодня, в 02:51
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3092 дня, отмечен 479 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
    ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
    _______________________________________________________
    ТР ТС 004/2011
    О безопасности низковольтного оборудования


    Статья 5. Требования к маркировке и эксплуатационным документам
    1. Наименование и (или) обозначение низковольтного оборудования (тип, ма...»
    Это ни о чём, Володя, невозможно-это значит нереализуемо технически, а если в стандарте написано, что маркировка должна наноситься, значит возможность это сделать есть.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    kpw Сегодня, в 07:40
    Энергетика: 19, стаж 963 дня, отмечен 2 раза
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    Получается, что этот провод соответствует ТРТС 004 (если есть соответствующий сертификат), но не соответствует ГОСТ 31947 (прописанному в тексте ТРТС 004).
    Т.е.
    1. Провод не соответствует ГОСТ, значит он не соответствует ТРТС
    2. Провод соответствует ТРТС, значит он соответствует ГОСТ.
    3. Провод соответствует = провод не соответствует.

    А по поводу невозможности нанесения маркировки тоже в ТРТС коряво написано.
    Если у изготовителя нет принтера, получается, что данный изготовитель скажет, что невозможно нанести маркировку.
    Хотя другой изготовитель сможет это сделать.
    Но критерия, (как было указано выше), нет в ТРТС.

    Если подходить формально, то в принципе маркировку можно нанести на любой объект (см. фото).

    И получается, что даже на провод МГТФ 1х0,07 должна быть нанесена маркировка: "ОАО "ХЗКабель" Сделано в России МГТФ 1х0,07"
    Но что-то сомневаюсь, что у какого-либо завода есть такие возможности.
    1456817586_kniga.jpg
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс Сегодня, в 09:08
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3098 дней, отмечен 761 раз
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    «Чапаев» крестьянин жаловался: «Белые пришли грабят, красные пришли тоже грабят, ну куда бедному крестьянину податься...»

    Так же и здесь кто глванее Гост или ТР ТС ухмылка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

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