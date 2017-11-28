Маркирование ПУВ

В стандарте написано четко- Провода и кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность изоляции (для одножильных проводов без оболочки) или оболочки. Должны, если бы были варианты, то было бы написано - Провода и кабели должны могут иметь маркировку... Тут разночтений быть не может.

добавлено 28.11.2017 в 02:53

и нет среди нас первых и последних

ответить Zadira Сегодня, в 02:51 20 , стаж 3092 дня, отмечен 479 раз Рекомендации: 30, энергетика:, стаж 3092 дня, отмеченраз Одобрить сообщение «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

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ТР ТС 004/2011

О безопасности низковольтного оборудования





Статья 5. Требования к маркировке и эксплуатационным документам

1. Наименование и (или) обозначение низковольтного оборудования (тип, ма...» Это ни о чём, Володя, невозможно-это значит нереализуемо технически, а если в стандарте написано, что маркировка должна наноситься, значит возможность это сделать есть.



и нет среди нас первых и последних ответить kpw Сегодня, в 07:40 Энергетика: 19 , стаж 963 дня, отмечен 2 раза Одобрить сообщение

Т.е.

1. Провод не соответствует ГОСТ, значит он не соответствует ТРТС

2. Провод соответствует ТРТС, значит он соответствует ГОСТ.

3. Провод соответствует = провод не соответствует.



А по поводу невозможности нанесения маркировки тоже в ТРТС коряво написано.

Если у изготовителя нет принтера, получается, что данный изготовитель скажет, что невозможно нанести маркировку.

Хотя другой изготовитель сможет это сделать.

Но критерия, (как было указано выше), нет в ТРТС.



Если подходить формально, то в принципе маркировку можно нанести на любой объект (см. фото).



И получается, что даже на провод МГТФ 1х0,07 должна быть нанесена маркировка: "ОАО "ХЗКабель" Сделано в России МГТФ 1х0,07"

Но что-то сомневаюсь, что у какого-либо завода есть такие возможности.

Получается, что этот провод соответствует ТРТС 004 (если есть соответствующий сертификат), но не соответствует ГОСТ 31947 (прописанному в тексте ТРТС 004).Т.е.1. Провод не соответствует ГОСТ, значит он не соответствует ТРТС2. Провод соответствует ТРТС, значит он соответствует ГОСТ.3. Провод соответствует = провод не соответствует.А по поводу невозможности нанесения маркировки тоже в ТРТС коряво написано.Если у изготовителя нет принтера, получается, что данный изготовитель скажет, что невозможно нанести маркировку.Хотя другой изготовитель сможет это сделать.Но критерия, (как было указано выше), нет в ТРТС.Если подходить формально, то в принципе маркировку можно нанести на любой объект (см. фото).И получается, что даже на провод МГТФ 1х0,07 должна быть нанесена маркировка: "ОАО "ХЗКабель" Сделано в России МГТФ 1х0,07"Но что-то сомневаюсь, что у какого-либо завода есть такие возможности. ответить Холмс Сегодня, в 09:08 156 , стаж 3098 дней, отмечен 761 раз Рекомендации: 26, энергетика:, стаж 3098 дней, отмеченраз Одобрить сообщение



Так же и здесь кто глванее Гост или ТР ТС



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то было бы написано - Провода и кабели МОГУТ иметь маркировку... Тут разночтений быть не может.