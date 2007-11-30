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Отжиг медной проволоки


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    Лидия 30 ноября 2007 в 09:29


    Помогите пожалуйста! Какие примеси медной катанки влияют на твёрдость проволоки.
    Данные необходимы для уточнения режимов отжига. Правда ли, что путём увеличения
    коэффициента вытяжки (создание избыточного наклёпа на проволоке) в начале маршрута
    волочения можно добиться равномерного отжига проволоки по всему сечению? Пока
    нет возможности это проверить. Буду очень признательна, если поделитесь своими знаниями
    по этому вопросу.
     
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    Lyhokind 30 ноября 2007 в 10:28
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3801 день, отмечен 144 раза
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    Правда, бытует такое мнение, что если увеличить вытяжку на первом переходе, по моему до 36 - 40 %, это проверяется практически в зависимости от волочильной машины, смазки волок и др обстоятельств, то происходит разрушение крупнокристаллических структур катанки с образованием условно более равномерной структуры по сечению, размер зерен катанки в следствии метода получения катанки как и ее химический состав значительно влияют на стабильность отжига конечной проволоки, так же применяют промежуточный отжиг проволоки потому одна волока вам существенно не решит проблему.
    Примеси на отжиг и механику влияют все по большому счету, главным образом это не металлы которые увеличивают хрупкость и увеличивают сопротивление и металлы с значительно отличной от меди температурой плавления, примеси могут давать образование по границам зерен металла, которые ведут себя совсем отлично чем раздельные свойства двух материалов.
    Если у Вас есть примеси в катанке то ни какие режимы Вам не помогут, потому что у Вас не будет стабильности в величине этих примесей и их однородного распределения в сечении, можно бороться с разнородной кристаллической структурой катанки со стабильным хим составом, если все таки у Вас будет катанка с содержанием меди менее где то 94-96 % хотя это спорная цифра то проблем в любом случае не избежать и добрая часть Ваших усилий и материалов с деньгами уйдут на ветер.
    Совет Вам: используйте качественную катанку, если конечно Вы не хотите знать всех нюансов и сопутствующих проблем, но это будет Вам дорого стоить, хотя даст свои результаты и незаминимый опыт.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Pod 30 ноября 2007 в 11:44
    Энергетика: 20, стаж 3950 дней, отмечен 31 раз
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    точно точно просто используйте качественную катанку класса А от проверенных производителей и проблемм не будет.

    Согласен с Задорновым - Все в этой жизни из-за "бабок"
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    Лидия 7 декабря 2007 в 09:57


    Большое спасибо за помощь!
    Очень приятно, что в наше время можно получить профессианальную консультацию.
    Но! Небольшое уточнение: катанка неплохая - производства ООО "АЗОЦМ", уд.сопрот. (ср. знач.)- 0,01717х10-6; механика по классу С. используем - для производства силовых кабелей (мин.диаметр - 1,13 кв.мм) и,самое главное - производитель катанки согласен произвести корректировку хим. состава в пределах своих ТУ. Учитывать пожелания потребителя - для них норма. Что из неметаллов наиболее влияет на отжиг??? Может кремний?
     
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    Lyhokind 17 декабря 2007 в 11:57
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3801 день, отмечен 144 раза
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    Контролируйте содержание кислорода это очень важно для меди, т к при нагреве проволоки при ее отжиге водород из атмосферы частично проникает «мигрирует» в объем меди, соединяется с кислородом который химически связан с медью в виде оксида меди взаимодействует с водородом образует пары воды, которые при температуре отжига создают большое избыточное давление внутри объема металла и разрушают медь. Содержание кислорода не более 0,06 %.
    Также важен свинец который имеет небольшую температуру плавления и при отжиге содержание его должно быть не более 0,005 %
    Еще опасны сера и висмут.
    Ваше Но! это интересное мнение, если катанка неплохая почему Вы задаете эти вопросы и еще более интересней что говорят Ваши поставщики в их условиях производства, если я правильно помню они практикуют огневое рафинирование из отходов.
    Если пожелания потребителей для них норма то забейте требования чтобы из катанки методом волочения со скольжением или какое у Вас получить проволоку марки ММ, есть такие требования чтобы катанка выдерживала волочение и обладала нужной пластичностью при отжиге, для оговоренного диаметра проволоки, и пусть они его выполняют, Вы не можете владеть в полной степени теми вопросами о качестве металла и влиянии примесей чтобы корректировать их процесс изготовления катанки и его стабильность.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Лидия 18 декабря 2007 в 16:54


    Большое спасибо за помощь!
     
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 17 ноября 2011 в 13:04
    Стаж 1980 дней
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    «Контролируйте содержание кислорода это очень важно для меди, т к при нагреве проволоки при ее отжиге водород из атмосферы частично проникает «мигрирует» в объем меди, соединяется с кислородом который химически связан с медью в виде оксида меди взаимодействует с водородом образует пары воды, которые ...»
     
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    Zadira 17 ноября 2011 в 14:26
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2869 дней, отмечен 478 раз
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    «уд.сопрот. (ср. знач.)- 0,01717х10-6; механика по классу С »
    - по любому на этом классе тяжко будет. Когда отработаете, будет интересно узнать что вы предпочтете в следущий раз-дорого но мило или дешево...

    и нет среди нас первых и последних
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    Холмс 17 ноября 2011 в 15:00
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2875 дней, отмечен 760 раз
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    «- по любому на этом классе тяжко будет. Когда отработаете, будет интересно узнать что вы предпочтете в следущий раз-дорого но мило или дешево...»


    Оля, год то какой, может уже подвела их катанка класса "С". подмигивание

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    cherry 17 ноября 2011 в 18:19
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3678 дней, отмечен 341 раз
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    «Контролируйте содержание кислорода это очень важно для меди, т к при нагреве проволоки при ее отжиге водород из атмосферы частично проникает «мигрирует» в объем меди, ...»

    А откуда в атмосфере водород ?

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
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    Subs 17 ноября 2011 в 18:58
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2464 дня, отмечен 32 раза
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    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    oleg_1956 18 ноября 2011 в 09:14
    Энергетика: 19, стаж 2673 дня, отмечен 11 раз
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    «А откуда в атмосфере водород ?»


    Состав сухого воздуха

    Газ Содержание по объёму, % Содержание по массе, %
    Азот 78,084 75,50
    Кислород 20,946 23,10
    Аргон 0,932 1,286
    Вода 0,5-4 —
    Углекислый газ 0,0387 0,059
    Неон 1,818×10−3 1,3×10−3
    Гелий 4,6×10−4 7,2×10−5
    Метан 1,7×10−4 —
    Криптон 1,14×10−4 2,9×10−4
    Водород 5×10−5 7,6×10−5
    Ксенон 8,7×10−6 —
    Закись азота 5×10−5 7,7×10−5

    Водород в сухом атмосферном воздухе из ... википедии! ржач
     
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    Shaukat 18 ноября 2011 в 10:48
    Энергетика: 20, стаж 2120 дней, отмечен 2 раза
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    Только катанка класса А, при диаметрах проволоки свыше 3мм можно катанку класса В, но не С.

    shaukat
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    Zadira 18 ноября 2011 в 11:47
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2869 дней, отмечен 478 раз
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    «А откуда в атмосфере водород ?»

    Действительно. Придумали-водород в атмосфере!

    и нет среди нас первых и последних
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    Zadira 18 ноября 2011 в 11:51
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2869 дней, отмечен 478 раз
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    Но я узнала главное-водорода в атмосфере нет! Блин, опять повелась - на даты не посмотрела. Откуда они всплывают, эти ветки?

    и нет среди нас первых и последних
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 7 декабря 2011 в 08:35
    Стаж 1980 дней
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    Помогите пожалуйста с отжигом меди! Проблема с залипанием меди после отжига. Отжиг происходит в печи, в которую помещается капсула заполненная катушками с медью. Проволочки залипают между собой. Мы думаем это из за завышенной температуры в капсуле, качество меди или после волочения на проволочках остается остатки СОЖ(эфирол)
     
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    Холмс 7 декабря 2011 в 08:53
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2875 дней, отмечен 760 раз
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    У Вас первый или второй способ?




    2592942db2d48973ef5b9e2433dd18d5.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Холмс 7 декабря 2011 в 08:58
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2875 дней, отмечен 760 раз
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    Влияет все, температура, место в капсуле, наружные слои и внутренние, кислота, время хранения, качество катанки, вид эмульсии. Можно экспериментировать, можно уменьшить, но совсем от залипания не уйти. Выход один совмещенный отжиг. А так спросите у Фриджерио, у него начальник на этом "собаку съел".


    29572762b27413b78d1d9a17549a85aa.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 7 декабря 2011 в 09:10
    Стаж 1980 дней
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    У нас 2-ой способ, капсула помещается в яму-печь
     
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    Холмс 7 декабря 2011 в 09:18
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2875 дней, отмечен 760 раз
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    А углекислота пищевая ли техническая? Напишите больше, что вы делали сами. На какую глубину залипание?

    У нас чем то смачивали еще катушки после отжига.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Sergyano 7 декабря 2011 в 09:22
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2710 дней, отмечен 237 раз
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    «Помогите пожалуйста с отжигом меди! Проблема с залипанием меди после отжига. Отжиг происходит в печи, в которую помещается капсула заполненная катушками с медью. Проволочки залипают между собой. Мы думаем это из за завышенной температуры в капсуле, качество меди или после волочения на проволочках ос...»

    Я так понимаю, что волочение Вы производите на чём то типа DHLC, а затем отжигаете в муфеле?
    С такой проблемой сталкивался. Помогло следующее - перед приёмной катушкой DHLC ставил войлочные протиры, пропитанные жидкостью (точного названия не помню - что то типа "сополимер"), через которые проходила медная проволока. В процессе отжига жидкость выгорала без изменения цвета проволоки и при отдаче на ДШЁ залипаний не было. Катушки могли простоять после отжига до месяца - залипаний не было. Главное следить, чтобы волочильщик не забывал и не ленился пропитывать войлок этой жидкостью. подмигивание

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Sergyano 7 декабря 2011 в 09:23
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2710 дней, отмечен 237 раз
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    «А углекислота пищевая ли техническая? Напишите больше, что вы делали сами. На какую глубину залипание?

    У нас чем то смачивали еще катушки после отжига.»

    Продублирую, чтоб не потерялось:
    Я так понимаю, что волочение Вы производите на чём то типа DHLC, а затем отжигаете в муфеле?
    С такой проблемой сталкивался. Помогло следующее - перед приёмной катушкой DHLC ставил войлочные протиры, пропитанные жидкостью (точного названия не помню - что то типа "сополимер"), через которые проходила медная проволока. В процессе отжига жидкость выгорала без изменения цвета проволоки и при отдаче на ДШЁ залипаний не было. Катушки могли простоять после отжига до месяца - залипаний не было. Главное следить, чтобы волочильщик не забывал и не ленился пропитывать войлок этой жидкостью.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 7 декабря 2011 в 09:41
    Стаж 1980 дней
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    Спасибо за помощь!!! очень важная информация.
     
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    Sergyano 7 декабря 2011 в 10:01
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2710 дней, отмечен 237 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Спасибо за помощь!!! очень важная информация.»

    Всегда пожалуйста! подмигивание

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 7 декабря 2011 в 10:52
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3801 день, отмечен 144 раза
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    У нас на печи ОКБ тоже самое: залипало, не отжигалось, то передержали, то печь еще не нагрелась. Бывает медь разных производителей и способа получения особенности вносит и отжига нет и залипает. Бывает верхние катушки в мармиде (муфеле) отжигаются лучше там температура выше, нижние не отжигаются.
    Наружные витки катушки с отжигом, внутренние без отжига.
    Повторный отжиг или в отходы.
    Так все и осталось, пока печь не отошла на второй план. Сейчас стоит без дела и лучше ее не трогать.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    SFERA 8 декабря 2011 в 09:24
    Рекомендации: 2, энергетика: 24, стаж 1995 дней, отмечен 29 раз
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    «Я так понимаю, что волочение Вы производите на чём то типа DHLC, а затем отжигаете в муфеле?
    С такой проблемой сталкивался. Помогло следующее - перед приёмной катушкой DHLC ставил войлочные протиры, пропитанные жидкостью (точного названия не помню - что то типа "сополимер"), через которые проходи...»

    Есть концентрат - VpCI-316. Его краткое описание:
    Концентрат VpCI-316 – это водорастворимый концентрированный препарат. Образует на металле очень тонкую (не более микрона), прозрачную, нелипнущую пленку, обладающую смазочным действием. Смазочное действие позволяет использовать этот материал при волочении, штамповке и резании. VpCI-316 препятствует залипанию (схватыванию) контактирующих поверхностей металла. Защищает не только те поверхности, которые непосредственно обработаны препаратом и контактируют с пленкой VpCI-316, но и не контактирующие с ним труднодоступные поверхности металла, за счет действия входящих с состав материала летучих ингибиторов в паровой фазе.
    VpCI-316 может применяться:
    1.В виде водного раствора, как самостоятельная СОЖ.
    2.Как добавка к применяемой производством СОЖ для улучшения её антикоррозионных и антифрикционных свойств.
    3.В виде водного раствора как консервационное средство, которое наносится окунанием,распылением, кистью, валиком.
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Alexius I 8 декабря 2011 в 11:43
    Энергетика: 20, стаж 1959 дней, отмечен 1 раз
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    «войлочные протиры, пропитанные жидкостью (точного названия не помню - что то типа "сополимер")»


    фенилтриметикон (правда поставщики очень удивляются, когда говоришь для чего нужен т.к.
    «Фенилтриметикон используется в средствах ухода за волосами, эмульсиях и декоративной косметике. Обеспечивает немасляное смягчение кожи ...»
    )

    :)
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 21 декабря 2011 в 11:41
    Стаж 1980 дней
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    Подскажите почему залипание происходит ближе к началу катушки, с чем это связано, смогу ли я играя с температурными режимами уйти от этой проблемы?
     
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    Fridgerio 21 декабря 2011 в 11:42
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2491 день, отмечен 247 раз
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    Ближе к животику или верхние витки?
     
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 21 декабря 2011 в 11:44
    Стаж 1980 дней
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    к животику, силуминовая катушка
     
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    Fridgerio 21 декабря 2011 в 11:48
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2491 день, отмечен 247 раз
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    Возможно что прогрев катушки происходит быстрее, и нагрев и отжиг нижних витков начинается несколько раньше.Плюс верхние витки задавливают нижние.да и охлаждются они наверное дольше, так как находятся в толще проволоки.И игра температурами наверное не особо поможет ухмылка
     
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 21 декабря 2011 в 11:54
    Стаж 1980 дней
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    То есть получается я от это проблемы вообще не уйду?
     
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    Sergyano 21 декабря 2011 в 12:05
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2710 дней, отмечен 237 раз
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    «То есть получается я от это проблемы вообще не уйду?»

    При волочении смазывайте проволоку сополимером.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 21 декабря 2011 в 12:18
    Стаж 1980 дней
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    Этот сополимер называется Фенилтриметикон
     
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 21 декабря 2011 в 12:29
    Стаж 1980 дней
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    А где можно купить этот сополимер, подскажите?
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Alexius I 21 декабря 2011 в 13:39
    Энергетика: 20, стаж 1959 дней, отмечен 1 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    В России не знаю...
    На Украине вроде брали здесь...
    DowCorning 556
    http://www.biesterfeld.com.ua/content/bl...

    добавлено 21.12.2011 в 13:45

    на старых машинах типа УДЗВГ перед приемником стоит ванночка, в ней губка...
    пропитывается сополимером (причем волочильщики иногда еще и с водой 50:50 разбавляют) и никакого залипания ни при отжиге в конвейерной печи ни в муфельной.
    ... правда надо чтобы цеховые технологи или ОТК контролировали... а то всякое бывает...

    :)
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 26 декабря 2011 в 11:29
    Стаж 1980 дней
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    Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!

    А кто нибудь сможет мне сказать, можно ли на входном контроле ММ 1.76 определить ее качество, что бы на отжиге выставлять определенный температурный режим
     
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    Fridgerio 26 декабря 2011 в 11:55
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2491 день, отмечен 247 раз
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    Если ММ, то уже отожженная подмигивание
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 26 декабря 2011 в 12:06
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2875 дней, отмечен 760 раз
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    Наверно МТ имелось ввиду, но зачем перед отжигом входной контроль и что проверять?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 26 декабря 2011 в 12:16
    Стаж 1980 дней
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    Мы же ее сначала волочим до 0,2 , 0,25 и 0,3, а потом отжигаем, сейчас проблема поставили новую бухту ММ 1,76 отволочили пару катушек, после отжига эти катушки почти полностью залипшие
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 26 декабря 2011 в 12:20
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2875 дней, отмечен 760 раз
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    «Мы же ее сначала волочим до 0,2 , 0,25 и 0,3, а потом отжигаем, сейчас проблема поставили новую бухту ММ 1,76 отволочили пару катушек, после отжига эти катушки почти полностью залипшие»


    Все понятно, Вы уже заготовку получаете ММ, ну попробуйте закажите МТ, а так мне кажется все дело в печи. Все нужно пробовать.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 26 декабря 2011 в 12:38
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2491 день, отмечен 247 раз
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    Заготовка тут не причем. И заготовка для волочения, особенно на тонкие размеры, должна быть оттожжена. Так что выбор в пользу ММ -правильный. Залипание..только печки и режимы отжига. Какой у вас режим? Температура и время.
     
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    Холмс 26 декабря 2011 в 12:48
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2875 дней, отмечен 760 раз
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    «Заготовка тут не причем. И заготовка для волочения, особенно на тонкие размеры, должна быть оттожжена.»


    Зачем? Ну это понятно, если с корзин отдача, чтобы не пружинила, а если с катушек, зачем предварительный отжиг?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 26 декабря 2011 в 12:55
    Стаж 1980 дней
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    «Заготовка тут не причем. И заготовка для волочения, особенно на тонкие размеры, должна быть оттожжена. Так что выбор в пользу ММ -правильный. Залипание..только печки и режимы отжига. Какой у вас режим? Температура и время.»


    Наш режим 2,5 ч набирает режим темп-ра печи 355 градусов, а капсулы 112 градусов, после чего находится еще 2 часа в этом режиме, потом 10часов остывает в капсуле далее вскрываем капсулу
     
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    Fridgerio 26 декабря 2011 в 12:55
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2491 день, отмечен 247 раз
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    У них в бухтах приходит подмигивание А вообще, учил меня один немец..так он рекомендовал для уменьшения обрывности при среднем и особенно тонком волочениии отжигать подтяжку. Снять возникшее напряжение и нагартовку при помощи отжига.
     
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    Холмс 26 декабря 2011 в 12:59
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2875 дней, отмечен 760 раз
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    «У них в бухтах приходит подмигивание А вообще, учил меня один немец..так он рекомендовал для уменьшения обрывности при среднем и особенно тонком волочениии отжигать подтяжку. Снять возникшее напряжение и нагартовку при помощи отжига.»


    Ну наверно чуть-чуть отжечь. Наверно не помешает. Если есть возможность отжигают, если нет, на шпули и не отжигают.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 26 декабря 2011 в 13:02
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2491 день, отмечен 247 раз
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    Процентов 20 подмигивание для 1,80 мм. Мы не отжигаем...особых проблем нет.
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Alexius I 27 декабря 2011 в 17:06
    Энергетика: 20, стаж 1959 дней, отмечен 1 раз
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    «Все понятно, Вы уже заготовку получаете ММ, ну попробуйте закажите МТ, а так мне кажется все дело в печи. Все нужно пробовать.»

    После 2-й волоки ММ превращается в МТ...
    Но определенная польза в ММ я думаю есть... во всяком случае Niehoff нам рекомендовали использовать подтяжку ММ а на старых машинах и ММ и МТ ведут себя одинаково.
    Залипание при отжиге в печи связано только с отсутствием смазки на поверхности проволоки в отжиге...
    «Наш режим 2,5 ч набирает режим темп-ра печи 355 градусов, а капсулы 112 градусов, после чего находится еще 2 часа в этом режиме, потом 10часов остывает в капсуле далее вскрываем капсулу»

    У нас режим отжига отличается (навскидку):
    0,5 ч/набор
    450/540оС - 2-2,5ч отжиг
    Эти параметры зависят от многих факторов (медь, размеры катушек, полнота намотки...) но как только на волочении прозевали сополимер, то на двойной скрутке сразу проблемы, вплоть до всю катушку в отходы.

    :)
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    igorek-nk 16 января 2012 в 10:37
    Стаж 1980 дней
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    А как влияет СОЖ UNOPOL F811 на слипание меди при отжиге в печи(муфельная печь)

    добавлено 16.01.2012 в 10:59

    Влияет ли жирность СОЖ на слипание во время отжига, Какая концентрация СОЖ необходима для тонкого волочения?
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 16 января 2012 в 12:37
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2491 день, отмечен 247 раз
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    По идее никак не должна влиять. Хотя конечно если эмульсии много и она через чур жирная, масло будет выгорать и проволока будет грязная. У нас на среднем 6-8 процентов, на отжиге 0,5-1,0.
     

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