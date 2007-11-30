Отжиг медной проволоки

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|Тег
|Пример
|Результат
|B
|Мама [B]мыла[/B] раму
|Мама мыла раму
|I
|Мама [I]мыла[/I] раму
|Мама мыла раму
|Q
|Мама [Q]мыла[/Q] раму
|Мама
«мыла»раму
|OT
|Мама [OT]мыла[/OT] раму
|Мама мыла раму
|SUP
|Мама [SUP]мыла[/SUP] раму
|Мама мыла раму
|SUB
|Мама [SUB]мыла[/SUB] раму
|Мама мыла раму
|S
|Мама [S]мыла[/S] раму
|Мама
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|Посетите [URL]www.ruscable.ru[/URL] !!!
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Сообщение для:
добавлено 21.12.2011 в 13:45на старых машинах типа УДЗВГ перед приемником стоит ванночка, в ней губка...
добавлено 16.01.2012 в 10:59Влияет ли жирность СОЖ на слипание во время отжига, Какая концентрация СОЖ необходима для тонкого волочения?
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