Отжиг медной проволоки

Мечты сбываются, если их сбывать.

Правда, бытует такое мнение, что если увеличить вытяжку на первом переходе, по моему до 36 - 40 %, это проверяется практически в зависимости от волочильной машины, смазки волок и др обстоятельств, то происходит разрушение крупнокристаллических структур катанки с образованием условно более равномерной структуры по сечению, размер зерен катанки в следствии метода получения катанки как и ее химический состав значительно влияют на стабильность отжига конечной проволоки, так же применяют промежуточный отжиг проволоки потому одна волока вам существенно не решит проблему.Примеси на отжиг и механику влияют все по большому счету, главным образом это не металлы которые увеличивают хрупкость и увеличивают сопротивление и металлы с значительно отличной от меди температурой плавления, примеси могут давать образование по границам зерен металла, которые ведут себя совсем отлично чем раздельные свойства двух материалов.Если у Вас есть примеси в катанке то ни какие режимы Вам не помогут, потому что у Вас не будет стабильности в величине этих примесей и их однородного распределения в сечении, можно бороться с разнородной кристаллической структурой катанки со стабильным хим составом, если все таки у Вас будет катанка с содержанием меди менее где то 94-96 % хотя это спорная цифра то проблем в любом случае не избежать и добрая часть Ваших усилий и материалов с деньгами уйдут на ветер.Совет Вам: используйте качественную катанку, если конечно Вы не хотите знать всех нюансов и сопутствующих проблем, но это будет Вам дорого стоить, хотя даст свои результаты и незаминимый опыт.