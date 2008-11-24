РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР
Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией:
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В - (вторая (приотсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
нг - не поддерживающий горения
LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение
Бб - бронепокров из стальных лент
Шв - наружный покров из ПВХ шланга
Теперь понятны аббревиатуры: ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг, АВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS,
КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!
Кабель с БПИ:
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
АБ - алюминиевая броня
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л - лавсановая лента
2л - двойная лавсановая лента
Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
Теперь понятны аббревиатуры: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
Контрольный кабель:
К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный
кроме КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!
Э - экран
аббревиатуры: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS
Телефонный кабель:
Т - телефонный кабель
П - полиэтиленовая изоляция
п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э - экран
П - полиэтиленовая оболочка
З - гидрофобный заполнитель
Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга
С - станционный кабель
аббревиатуры: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
Подвесные провода:
А - Алюминиевый голый порвод
АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
СИП - Самонесущий Изолированный Провод
Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
ПУНП - Провод Универсальный Плоский
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий
РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР ИМПОРТНОГО КАБЕЛЯ:
Силовой кабель:
N - согласно VDE
Y - ПВХ
H - безгалогеновый ПВХ
M - монтажный кабель
C - медный экран
RG - броня
аббревиатуры: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
FROR - кабель итальянского производства, поэтому имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011:
F - corda flessibile - гибкая жила
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция
O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка
Контрольный кабель:
Y - ПВХ
SL - кабель контрольный
Li - многожильный проводник по VDE
аббревиатуры: YSLY, LiYCY
Кабель передачи данных «витая пара»:
U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F - foiled (фольгированный, экранированный)
S - screened (экранированный медными проволоками)
S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP - twisted pair - витая пара
аббревиатуры: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения
Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации:
J- - инсталляционный, установочный кабель
Y - ПВХ
(St) - экран из фольги
аббревиатуры: J-Y(St)Y, J-H(St)H
Безгалогеновый огнестойкий кабель:
N - согласно VDE
HX - сшитая резина
C - медный экран
FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
аббревиатуры: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
Провода монтажные:
H - гармонизированный провод (одобрение HAR)
N - соответствие национальному стандарту
05 - номинальное напряжение 300/500 В
07 - номинальное напряжение 450/750 В
V - ПВХ изоляция
K - гибкая жила для стационарного монтажа
аббревиатуры: H05V-K, H07V-K, N07V-K
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N - согласно VDE
Y - ПВХ
2Y - полиэтилен
2X - сшитый полиэтилен
S - медный экран
(F) - продольная герметизация
(FL) - продольная и поперечная герметизация
E - трехжильный кабель
R - броня из круглых стальных проволок
-J - наличие желто-зеленой жилы
-O - отсутствие желто-зеленой жилы