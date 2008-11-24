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РАСШИФРОВКА


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    Тамара 24 ноября 2008 в 14:39


    Подскажите пожалуйста конкретную расшифровку на кабель с пояснениями.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    loony 24 ноября 2008 в 14:44
    Энергетика: 20, стаж 3883 дня, отмечен 20 раз
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    РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

    Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией:
    А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
    В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
    В - (вторая (приотсутствии А) буква) ПВХ оболочка
    Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
    нг - не поддерживающий горения
    LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение
    Бб - бронепокров из стальных лент
    Шв - наружный покров из ПВХ шланга
    Теперь понятны аббревиатуры: ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг, АВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS,
    КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!

    Кабель с БПИ:
    А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
    АБ - алюминиевая броня
    СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
    л - лавсановая лента
    2л - двойная лавсановая лента
    Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
    Теперь понятны аббревиатуры: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ

    Контрольный кабель:
    К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный
    кроме КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!
    Э - экран
    аббревиатуры: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS

    Телефонный кабель:
    Т - телефонный кабель
    П - полиэтиленовая изоляция
    п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
    Э - экран
    П - полиэтиленовая оболочка
    З - гидрофобный заполнитель
    Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга
    С - станционный кабель
    аббревиатуры: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг

    Подвесные провода:
    А - Алюминиевый голый порвод
    АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
    СИП - Самонесущий Изолированный Провод

    Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
    КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке
    КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке
    КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке
    ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка
    ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
    ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный
    ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
    ПУНП - Провод Универсальный Плоский
    ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий

    РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР ИМПОРТНОГО КАБЕЛЯ:

    Силовой кабель:
    N - согласно VDE
    Y - ПВХ
    H - безгалогеновый ПВХ
    M - монтажный кабель
    C - медный экран
    RG - броня
    аббревиатуры: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY

    FROR - кабель итальянского производства, поэтому имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011:
    F - corda flessibile - гибкая жила
    R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция
    O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель
    R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка

    Контрольный кабель:
    Y - ПВХ
    SL - кабель контрольный
    Li - многожильный проводник по VDE
    аббревиатуры: YSLY, LiYCY

    Кабель передачи данных «витая пара»:
    U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
    F - foiled (фольгированный, экранированный)
    S - screened (экранированный медными проволоками)
    S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран
    S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
    TP - twisted pair - витая пара
    аббревиатуры: UTP, FTP, S-FTP, S-STP

    SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения

    Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации:
    J- - инсталляционный, установочный кабель
    Y - ПВХ
    (St) - экран из фольги
    аббревиатуры: J-Y(St)Y, J-H(St)H

    Безгалогеновый огнестойкий кабель:
    N - согласно VDE
    HX - сшитая резина
    C - медный экран
    FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
    аббревиатуры: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180

    Провода монтажные:
    H - гармонизированный провод (одобрение HAR)
    N - соответствие национальному стандарту
    05 - номинальное напряжение 300/500 В
    07 - номинальное напряжение 450/750 В
    V - ПВХ изоляция
    K - гибкая жила для стационарного монтажа
    аббревиатуры: H05V-K, H07V-K, N07V-K

    Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
    N - согласно VDE
    Y - ПВХ
    2Y - полиэтилен
    2X - сшитый полиэтилен
    S - медный экран
    (F) - продольная герметизация
    (FL) - продольная и поперечная герметизация
    E - трехжильный кабель
    R - броня из круглых стальных проволок
    -J - наличие желто-зеленой жилы
    -O - отсутствие желто-зеленой жилы
     
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    Mikl 24 ноября 2008 в 17:18
    Рекомендации: 3, энергетика: 38, стаж 3926 дней, отмечен 165 раз
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    Круто, сам набирал или скачал откуда? вау
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    loony 24 ноября 2008 в 17:36
    Энергетика: 20, стаж 3883 дня, отмечен 20 раз
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    давно еще сделал шпаргалку для менеджеров по расшифровке
     
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    ЕС 24 ноября 2008 в 20:20


    CYKY мне тогда расшифруйте(хитроподмигивающий смайлег)
     
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    vadim 24 ноября 2008 в 22:38


    ВВГ экранированный? (смайлег с непонимающей рожицей)
     
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    Бездомный 25 ноября 2008 в 08:56
    Рекомендации: 1, энергетика: 16, стаж 3253 дня, отмечен 40 раз
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    Спасибо большое одобрение
     
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    labyrinth 25 ноября 2008 в 09:07
    Энергетика: 20, стаж 3041 день, отмечен 3 раза
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    ВВГ- кабель с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, в поливинилхлоридной оболочке, без защитного покрова "голый"
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    loony 25 ноября 2008 в 10:05
    Энергетика: 20, стаж 3883 дня, отмечен 20 раз
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    к сожалению да вот например http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=177
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    loony 25 ноября 2008 в 10:06
    Энергетика: 20, стаж 3883 дня, отмечен 20 раз
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    не за что хотя тоже самое есть в разделе справочник на этом сайте
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    loony 25 ноября 2008 в 10:09
    Энергетика: 20, стаж 3883 дня, отмечен 20 раз
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    если вы посмотрите сообщение внимательно то увидите что оно не претендует на то что расшифрованы ВСЕ существующие типы, даны наиболее встречающиеся расшифровки

    Конструкция кабеля CYKY следующая: однопроволочные (при сечениях от 1,5 до 16мм2 – CYKY-J (-O) или многопроволочные (от 25 до 240мм2 – 1-CYKY) медные жилы. Число жил от 1 до 24. Фактически это кабель с тремя защитными изоляционными слоями, так как в конструкции CYKY кроме обычной ПВХ изоляции жил используется дополнительный слой- заполнение, который позволяет получить круглую форму кабеля. Кроме того, используемая в качестве заполнения невулканизированная резиновая смесь имеет высокий кислородный индекс, что обеспечивает повышение пожаробезопасности кабеля, не обладает гигроскопичностью и заполнение из такой резины служит барьером для проникновения влаги внутрь кабеля, что особенно важно, если его разделка происходит в среде с повышенной влажностью, а также, если происходит повреждение оболочки и изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Наружная оболочка CYKY выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката ПВХ. Жилы имеют изоляцию разных цветов, что не только соответствует нормативам, но и очень удобно для монтажа.
     
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    ЕС 25 ноября 2008 в 22:55


    Браво,,все верно,это всего лишь чешская маркировка NYY
     
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    леньтяйщик 27 ноября 2008 в 15:39
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 3035 дней, отмечен 257 раз
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    АБ - алюминиевая броня
    СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня

    некорректненко:
    1-первые А и С - алюминиевая и свинцовая ОБОЛОЧКА
    2-вторые Б, К и П- БРОНЯ стальными лентами, круглыми и плоскими проволками соответственно
    за импортную маркировку сказать не могу

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    миха64ру 21 марта 2012 в 07:33


    какой провод лучше использовать для проводки в дереаянном доме?????
     
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Serginho 21 марта 2012 в 08:35
    Рекомендации: 1, энергетика: 20, стаж 1896 дней
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    Шпаргалка хороша, особенно для новичков кто в этой сфере не так давно. Но и опытным людям иногда может понадобится тк все расшифровки в жизни не запомнить
     
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    Холмс 21 марта 2012 в 12:26
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2845 дней, отмечен 758 раз
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    «РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

    Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией:
    А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
    В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
    В - (вторая (приотсутствии А) буква) ПВХ оболочка
    Г - отсутствие защитного пок...»


    +1 Мне понравилось, коротко, ясно и всё в одном месте. одобрение

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Алексей 14 марта 2013 в 10:50


    Подскажите, пожалуйста, как расшифровать кабель WDZC-YJSY? Это маркировка по какому стандарту вообще?
     
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    СуперCable 14 марта 2013 в 11:11
    Энергетика: 18, стаж 1518 дней, отмечен 1 раз
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    «РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

    Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией:
    А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
    В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
    В - (вторая (приотсутствии А) буква) ПВХ оболочка
    Г - отсутствие защитного пок...»



    H - безгалогеновый ПВХ??? Уже изобрели)))
     
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    Холмс 14 марта 2013 в 11:24
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2845 дней, отмечен 758 раз
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    «H - безгалогеновый ПВХ??? Уже изобрели)))»





    untitled.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    СуперCable 14 марта 2013 в 11:37
    Энергетика: 18, стаж 1518 дней, отмечен 1 раз
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    «[картинка]»


    Нано провод)) Предлагаю его поставлять на АЭС и все важные энергетические объекты страны, во веселуха начнется)))
    Странно что он не обладает сверхпроводимостью, ударопрочностью и огнестойкостью)) Но думаю все в переди))
     
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    Холмс 14 марта 2013 в 11:49
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2845 дней, отмечен 758 раз
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    «Нано провод)) Предлагаю его поставлять на АЭС и все важные энергетические объекты страны, во веселуха начнется)))
    Странно что он не обладает сверхпроводимостью, ударопрочностью и огнестойкостью)) Но думаю все в переди))»


    Зачем АЭС, там чётко написано 220В, но он без галогенов улыбка И линейка сечений сказали поболе

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    СуперCable 14 марта 2013 в 12:10
    Энергетика: 18, стаж 1518 дней, отмечен 1 раз
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    «Зачем АЭС, там чётко написано 220В, но он без галогенов улыбка И линейка сечений сказали поболе»


    На АЭС думаете не используются кабели 220В?
    То, что без галогенов (не спорю...). Но тогда это не из ПВХ... Вопрос, изчего сие чудо???
    Из маркеровки вообще не понятно из чего он и чему соответствует...
    А индекс нг-LS применяется к ПВХ (тогда здесь провеворечие)
    Все химики России себе головы сломали придумывая ПВХ низко токсичный, а тут на те без галогенов... Это заявка на нобелевскую премию)
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    GAC 14 марта 2013 в 13:40
    Энергетика: 20, стаж 1529 дней, отмечен 4 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «На АЭС думаете не используются кабели 220В?
    То, что без галогенов (не спорю...). Но тогда это не из ПВХ... Вопрос, изчего сие чудо???
    Из маркеровки вообще не понятно из чего он и чему соответствует...
    А индекс нг-LS применяется к ПВХ (тогда здесь провеворечие)
    Все химики России себе головы с...»


    если бы фотограф сделал фотку чуть выше, то можно было бы увидеть "нг(А)-HF", а еще выше уже про LS написано
    троллить по вырванной из контекста информации - нехорошо
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    GAC 14 марта 2013 в 13:45
    Энергетика: 20, стаж 1529 дней, отмечен 4 раза
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    улыбка
    erc.JPG
     
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    СуперCable 14 марта 2013 в 14:29
    Энергетика: 18, стаж 1518 дней, отмечен 1 раз
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    «если бы фотограф сделал фотку чуть выше, то можно было бы увидеть "нг(А)-HF", а еще выше уже про LS написано
    троллить по вырванной из контекста информации - нехорошо»


    Уважаемый! 1. Не хорошо влазить в разговор взрослых дядь это раз!!!
    2. Я не фотогроф и фото не делал и не прикреплял сюда и не ссылался на него!
    3. Мое замечане было направлено к списку расшифровки марок кабеля! (читай выше!!!)
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    GAC 14 марта 2013 в 14:58
    Энергетика: 20, стаж 1529 дней, отмечен 4 раза
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    «Уважаемый! 1. Не хорошо влазить в разговор взрослых дядь это раз!!!
    2. Я не фотогроф и фото не делал и не прикреплял сюда и не ссылался на него!
    3. Мое замечане было направлено к списку расшифровки марок кабеля! (читай выше!!!)»


    я тут даже не знаю как сиё комментировать... *в недоумении развел руками*
     
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    Наталья 12 мая 2013 в 16:38


    Подскажите, пожалуйста, а как расшифровываются буквы после сечения, например: ВВГнг(А)-LS 5х16мс? (интересуют "мс", "мк")
     
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    Zadira 13 мая 2013 в 08:58
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2839 дней, отмечен 478 раз
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    ГОСТ Р 53769-2010:
    - однопроволочные (о);
    - многопроволочные (м);
    - круглые (к);
    - секторные или сегментные (с).

    и нет среди нас первых и последних
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    ech07 5 февраля 2014 в 15:13
    Стаж 1139 дней
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    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в чем отличие кабелей ПвПЭнг(А)-HF и ПвПГЭнг(А)-HF?
    Буква "Г" в обозначении кабеля, как я понимаю, означает "голый", то есть небронированную конструкцию.
    Но ведь и ПвПЭнг(А)-HF небронирован, в чем же разница?
    Может кто-нибудь подскажет также, какой из этих вариантов наиболее соответствует кабелям на 6-10 кВ с маркировкой 2XSEH и 2XSH (IEC 60502, DIN VDE 0276-620)?
     
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    Miller88 5 февраля 2014 в 16:00
    Рекомендации: 3, энергетика: 35, стаж 1572 дня, отмечен 28 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в чем отличие кабелей ПвПЭнг(А)-HF и ПвПГЭнг(А)-HF?
    Буква "Г" в обозначении кабеля, как я понимаю, означает "голый", то есть небронированную конструкцию.
    Но ведь и ПвПЭнг(А)-HF небронирован, в чем же разница?
    Может кто-нибудь подскажет также, какой из этих ...»




    Буква "Г" обозначает термический барьер поверх медной жилы из слюдо-содержащей ленты.

    ♠ Jedem das Seine ♠
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    ech07 5 февраля 2014 в 16:44
    Стаж 1139 дней
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    «Буква "Г" обозначает термический барьер поверх медной жилы из слюдо-содержащей ленты.»


    Скажите, но ведь есть кабели с маркировкой ПвПГЭнг(А)-FRHF. Согласно ГОСТ Р 53769 обозначение FR - это огнестойкость, а она ведь и достигается термическим барьером. То есть в вышеприведенном обозначении кабеля про огнестойкость упомянуто 2 раза: Г и FR?
    В тоже время кабель ПвПГЭнг(А)-HF не огнестоек, так как нет FR в названии. Как так может быть, если "Г" - это термический барьер? Для чего он тогда?
    В том же ГОСТ однозначно определено, что "Г" означает "небронированные", другого толкования нет. Не могли бы Вы подсказать, в каком нормативном документе, в таком случае, есть расшифровка "Г" как термического барьера?
     
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    Miller88 5 февраля 2014 в 16:50
    Рекомендации: 3, энергетика: 35, стаж 1572 дня, отмечен 28 раз
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    «Скажите, но ведь есть кабели с маркировкой ПвПГЭнг(А)-FRHF. Согласно ГОСТ Р 53769 обозначение FR - это огнестойкость, а она ведь и достигается термическим барьером. То есть в вышеприведенном обозначении кабеля про огнестойкость упомянуто 2 раза: Г и FR?
    В тоже время кабель ПвПГЭнг(А)-HF не огн...»



    Технический справочник "Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии" Кузенев В.Ю. - 4-е издание 2008г. страница 223

    ♠ Jedem das Seine ♠
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 6 февраля 2014 в 17:02
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2839 дней, отмечен 478 раз
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    Г - здесь означает голый, без брони, в маркировке этих кабелей в принципе есть неточность.

    и нет среди нас первых и последних
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    munxen777 6 февраля 2014 в 17:36
    Рекомендации: 3, энергетика: 64, стаж 2134 дня, отмечен 22 раза
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    Раз уж эта веточка полезная выплыла тоже малость добавлю по импортным силовым и по импортным «резиновым» как-то давненько тоже обучающую презентацию делал для своих сбытчиков, где среди прочего маркировку достаточно подробно раскладывал, может кому удобно покажется и польза будет:

    • Маркировка кабеля имеет вид: [1][2][3][4][5][6][7] x [8]
    • 1. Стандарт:
    • N – Normenleitung кабель изготовлен по немецким стандартам, согласно VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker - организация занимающаяся стандартизацией).
    • 2. Материал изоляции:
    • Y - Isolierung der Adern aus Polyvinylchlorid - материал изготовления изоляции ПВХ
    • X- сшитые термопластиковые смолы;
    • H, HX- материалы, не содержащие галогена.
    • 3. Обозначение типа кабеля:
    • M - Mantelleitung – монтажный кабель с внешней защитной оболочкой 300/500 В.
    • A -полые кабели;
    • AF- кабели с тонкими жилами;
    • F- гнездовой проводник;
    • L- кабель для люминисцентной лампы;
    • LH- соединительный кабель для незначительных механических воздействий;
    • MH- соединительный кабель для средних механических воздействий;
    • SH- соединительный кабель для существенных механических воздействий;
    • SSH- соединительный кабель для особого воздействия;
    • FL- плоский кабель;
    • Si- силиконовый кабель;
    • Z- двухжильный кабель;
    • GL- первичная стеклянная нить;
    • Li- многожильный проводник соответствующий; VDE 0812
    • LiF - многожильный проводник соответствующий VDE 0812 со сверхтонкими жилами.
    • 4. Отличительные свойства:
    • T - несущая жила;
    • O- повышенная маслостойкость;
    • U- пламязамедляющий;
    • W- теплостойкий, погодостойкий;
    • FE- изоляция сберегается на протяжение определенного времени; FE180/E30(60,90) – огнестойкий, стойкость изоляции 180 мин (соответствует длительности неразрывного
    • соединения электрической цепи под действием огня в течение 180 минут), работоспособность кабельных систем - E30(60,90) – 30,60 или 90 минут. Испытания в данном случае заключаются в испытаниях как самого кабеля, так и кабельных креплений, представляющих собой систему укладки.
    • C- медный экран, плетение экранирования;
    • D- экранирование в виде оболочки из медной проволоки;
    • S- плетение из стальной проволоки для механической защиты.
    • 5. Оболочка: так же как и пункт 2 + P/PUR полиуретан.
    • 6. Защитный проводник:
    • -O без защитного проводника; -J с защитным проводником
    • 7. Количество жил
    • 8. Сечение проводника.
    • CY, CYKY- тоже самое что и ВВГ, NYM только производится в Чехии, Турции и др.
    • YLY, YLYżo - тоже самое что и ВВГ - Польша.
    • ММJ, MKMJ- тоже самое что и ВВГ - Финляндия.
    • PPJ, он же MMJ, он же EKK – Голландия, Финляндия, Эстония и др. Р-PVC (ПВХ), J -ж-з. жила
    Примеры:
    • NUM, NYM-J, NYM-O, NYY, NYY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXСH FE180/E30(90), NYCWY и др

    • Расшифровка аббревиатуры гармонизированных кабелей. [1][2][3][4][5] - [6][7][8][9]
    • 1. Основной тип
    • Н - гармонизированный стандарт, А - национальный стандарт
    • 2. Номинальное напряжение:
    • 01 - 100/100 Вольт
    • 03 - 300/300 Вольт
    • 05 - 300/500 Вольт
    • 07 - 450/750 Вольт, с допуском к эксплуатации на переменное напряжение 600/1000В.
    • 1 - 600/1000 Вольт
    • 3, 4 Материал изоляции наружной/ внутренней оболочек
    • B - резина этиленпропиленовая
    • R - резина
    • S - резина силиконовая (стойкая к действию больших механических нагрузок)
    • N - каучук хлоропреновый (Хорошая стойкость к открытому огню; к атмосферному воздействию, озоностойкость, стойкость к естественному окислению; хорошая стойкость к истиранию и низкой t).
    • Q – полиуретан (заменитель резины при производстве изделий, работающих в агрессивных средах)
    • Т - текстильная оплетка.
    • 5. Специальные свойства
    • C4 - медный экран в виде оплетки
    • H - плоский кабель с перемычкой,
    • H2 - плоский кабель без перемычки
    • H6 - плоский кабель, без перемычек, для подъемников
    • H8 - спиральный кабель
    • 6. Тип ТПЖ
    • U - однопроволочная
    • R - многопроволочная
    • K - из тонких проволок (для стационарной прокладки)
    • F - из тонких проволок (гибкая)
    • H - из сверхтонких проволок
    • Y - мишурная жила
    • D - тонкопроволочная для сварочного кабеля
    • E - сверхтонкопроволочная для сварочного кабеля
    • 7. Количество жил. 8. Заземление: X - без заземления, G - с заземлением. 9. Сечение ТПЖ.
    Примеры:
    H03RRT-F, H05RN-F, H05RR-F, H05BB-F, H07RN-F12G1.5, H07BB-F и др.
    Здесь не очень красиво может быть выйдет, в презентации конечно гораздо красивей смотрится оформление, но разобраться вроде достаточно несложно.

    Когда долго-долго смотришь на горизонт, взгляд фокусируется на одной точке. Такая точка называется точкой зрения.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 6 февраля 2014 в 17:48
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2845 дней, отмечен 758 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Г - здесь означает голый, без брони, в маркировке этих кабелей в принципе есть неточность.»


    Просто разные ТУ

    ТУ 16.К71-339-2004 - ПвПГнг-FRHF

    ТУ 16.К71-341-2004 - ПвПнг(А)-FRHF

    Как говорится найди различия?))

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Sergyano 6 февраля 2014 в 21:40
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2680 дней, отмечен 237 раз
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    «Просто разные ТУ

    ТУ 16.К71-339-2004 - ПвПГнг-FRHF

    ТУ 16.К71-341-2004 - ПвПнг(А)-FRHF

    Как говорится найди различия?))»

    Последнии только на 1 кВ, а первые на 0,66 и 1кВ...

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 7 февраля 2014 в 11:55
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2845 дней, отмечен 758 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Последнии только на 1 кВ, а первые на 0,66 и 1кВ...»


    А что последние нельзя на 0,66???)))

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Sergyano 7 февраля 2014 в 12:36
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2680 дней, отмечен 237 раз
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    «А что последние нельзя на 0,66???)))»

    "на номинальное переменное напряжение 1кВ частотой 50 Гц" - других конструкций не заложено. Т.е. использовать то можно, только конструктивно этот кабель будет расчитан (т.и.) на другое напряжение... Соответственно экономика)

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 7 февраля 2014 в 12:52
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2845 дней, отмечен 758 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    [Q Т.е. использовать то можно, только конструктивно этот кабель будет расчитан (т.и.) на другое напряжение... Соответственно экономика)[/Q]

    Это главное)))

    Экономика, да ерунда, только изоляция, при общей стоимости это копейки)

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    sticked 10 февраля 2014 в 11:03
    Рекомендации: 4, энергетика: 20, стаж 2883 дня, отмечен 61 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    народ, помогите расшифровать
    NA2SEYRG-24 3*300RM/95 6-10кВ
    и найти аналог

    Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    sticked 10 февраля 2014 в 11:03
    Рекомендации: 4, энергетика: 20, стаж 2883 дня, отмечен 61 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    народ, помогите расшифровать
    NA2SEYRG-24 3*300RM/95 6-10кВ
    и найти аналог

    Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 10 февраля 2014 в 11:16
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2845 дней, отмечен 758 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «народ, помогите расшифровать
    NA2SEYRG-24 3*300RM/95 6-10кВ
    и найти аналог»


    ПвБВ (бронированные в 3-х жильном исполнении)

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Sergyano 10 февраля 2014 в 14:04
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2680 дней, отмечен 237 раз
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    «народ, помогите расшифровать
    NA2SEYRG-24 3*300RM/95 6-10кВ
    и найти аналог»

    NA2SEYRG-24 - а точно такая маркировка???? может NA2XSEYRG2Y?????

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    honor1 10 февраля 2014 в 23:18
    Рекомендации: 4, энергетика: 45, стаж 2651 день, отмечен 69 раз
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    Не сочтите за брюзжание, но прошу поправить этот полезный мини-справочник

    Кабель передачи данных «витая пара»:
    U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
    F - foiled (фольгированный, экранированный)
    S - screened (экранированный медными проволоками)
    S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран
    S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
    TP - twisted pair - витая пара
    аббревиатуры: UTP, FTP, S-FTP, S-STP


    S-F никогда не бывает, бывает только SF или S/Fххх.

    Аналогично, S-S не будет никогда, м.б. только S/F (у витой пары как таковой оплеточного экрана нет ни при каких условиях, если это кабель СКС).
    Пропущено QP - четверочная скрутка
    По стандарту ISO/IEC 11801 сокращений UTP, FTP не бывает, вместо UTP следует давать U/UTP, а FTP наверное будет U/FTP. Справедливости ради, иногда в фирменной документации встречается.
     
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    sticked 11 февраля 2014 в 09:12
    Рекомендации: 4, энергетика: 20, стаж 2883 дня, отмечен 61 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «NA2SEYRG-24 - а точно такая маркировка???? может NA2XSEYRG2Y?????»


    хммм.... очень даже возможно что именно твоя маркировка.
    Если все таки NA2XSEYRG2Y- то есть ли наш аналог?

    Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ
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    Sentek 17 февраля 2014 в 11:15
    Энергетика: 20, стаж 1366 дней
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    Термопара – наиболее распространённый в промышленности температурный датчик. Существует множество различных видов термопар, в зависимости от параметров: измеряемой температуры, среды измерения и пр. Широкая номенклатура, которая удовлетворит любой спрос. Но подобрав термопару, проблема с измерением температуры и ее регистрацией не решена, необходимо подключить ее к прибору, который измеряет и регистрирует показатели. Обычные провода и кабели тут не подойдут, так как вносят дополнительную погрешность.
    Для подключения термопары к прибору используют специальный термопарный, термоэлектродный или компенсационный кабель(провод). В термопарных и термоэлектродных проводах жилы сделаны из материала того же сплава, что и жилы самой термопары. Соответственно для термопары:
     ТХА – Хромель-Алюмель
     ТХК – Хромель-Копель
     ТНН – Нихросил-Нисил
     ТЖК – Железо-Константан
    В компенсационных проводах, в частности для термопар типа ПП и ПР, используются жилы из сплавов меди.
    Существует немалое количество марок кабеля: ПТВ, ПТВВ, ПТГВ, ПТГВВ, ПТГВВЭ, ПТФФ, ПТФФГ, ПТФФГЭ, ККМСЭ, КТМСЭ, КТМСФЭ, КТСФЭ, СФКЭ, ПТН, ПТНГ, ПТНЭ, ПТНГЭ, ПТП, ПТПЭ и многие другие. Также встречаются кабели и провода, которые маркированы по разному, разный цвет изоляции, но, по сути являются абсолютно идентичными по конструкции, температуре эксплуатации, материалу изоляции.
    Чтобы правильно подобрать кабель или провод необходимо знать температуру и условия его эксплуатации. Зная температуру эксплуатации, подбираем маркировку:
    1. В проводах ПТВ, ПТГВ, ПТВВ, ПТВВт, ПТГВВ изоляция проводников Выполнена из ПВХ- пластиката(винила). Такая изоляция выдерживает до 700С, так же есть специальный, теплостойкий пластикат Вт – до 1050С.
    2. В проводах ПТФФ, ПТФФГ изоляция проводников выполнена из Фторопласта. Такая изоляция выдерживает до 2000С (2500С Теплостойкий фторопласт). Так же до 2000С выдерживает изоляция из силикона (она более мягкая, в сравнении с фторопластом)
    3. В проводах и кабелях КТМСЭ, ККМСЭ изоляция выполнена из Стеклонити. Максимальная температура эксплуатации кабеля с изоляцией из стеклонити – 4000С.
    4. В Проводах ПТН, ПТНГ изоляция выполнена из стеклонити повышенной нагревостойкости, которая выдерживает температуру до 6500С.
    5. Провода и кабели СФКЭ, КТМСФЭ, КТСФЭ сочетают в себе изоляцию из стеклонити и фторопласта, Максимальная температура их эксплуатации будет определяться наименьшей из 2х видов изоляции – фторопластом – 200сС(2500С)
    У всей продукции есть свои опции, так же и в термопарном, термоэлектродном, компенсационных кабелях и проводах есть свои:
    1. Буква «Г», добавленная в маркировку означает, что кабель гибкий, жила состоит их 7 и более проволок, это необходимо для удобства при монтаже или для нестационарной прокладки
    2. Буква «Э» в маркировке означает, что на кабель(провод) или между слоями изоляции нанесен Экран, который необходим для защиты от электромагнитных помех, которые могут вносить дополнительную погрешность. Экран может быть выполнен из меди луженой и нержавеющей стали. Стальной экран является не только защитой от помех, а так же увеличивает стойкость к механическим воздействиям на кабель.


    Маркировка применяется для Термопарных, Термоэлектродных, компенсационных проводов и кабелей
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    ЧивоКасур 18 февраля 2014 в 09:04
    Рекомендации: 1, энергетика: 22, стаж 2615 дней, отмечен 52 раза
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    «Телефонный кабель:
    Т - телефонный кабель
    П - полиэтиленовая изоляция
    п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
    Э - экран
    П - полиэтиленовая оболочка
    З - гидрофобный заполнитель
    Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга
    С - станционный кабель
    аббревиатуры: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг»


    Извините немножко поправлю!
    ТПппЗП -
    маленькая п(пп) - пористая(пленко-пористая) изоляция;
    эп - экран, а дальше 2 версии(продольно или с подслоем);
    В - оболочка из ПВХ.

    ЧивоКасур
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 18 февраля 2014 в 23:37
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2839 дней, отмечен 478 раз
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    «Извините немножко поправлю!
    ТПппЗП -
    маленькая п(пп) - пористая(пленко-пористая) изоляция;
    эп - экран, а дальше 2 версии(продольно или с подслоем);
    В - оболочка из ПВХ.»
    не переборщили с "пп" Пп-полиэтилен полувоздушная, варианты есть - пористая или пленко-пористая

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 18 февраля 2014 в 23:38
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2839 дней, отмечен 478 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Ветка интересная, очень полезная, предлагаю закрепить

    добавлено 18.02.2014 в 23:49

    и заодно создать архив висящих закрепленных тем

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    ЧивоКасур 19 февраля 2014 в 09:45
    Рекомендации: 1, энергетика: 22, стаж 2615 дней, отмечен 52 раза
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    «не переборщили с "пп" Пп-полиэтилен полувоздушная, варианты есть - пористая или пленко-пористая»


    Когда вводили ГОСТ там прописана только пористая изоляция - с химическим вспениванием (слои пористый-пленка).
    По позже многие заводы купили технологии под физическое вспенивание (слои пленка-пористый-пленка) и появились в марках двойные пп.
    Просто в сообщении написано что малая "п" это поясная изоляция???

    ЧивоКасур

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Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

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тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


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