РАСШИФРОВКА

Энергетика: 20 , стаж 1366 дней

Термопара – наиболее распространённый в промышленности температурный датчик. Существует множество различных видов термопар, в зависимости от параметров: измеряемой температуры, среды измерения и пр. Широкая номенклатура, которая удовлетворит любой спрос. Но подобрав термопару, проблема с измерением температуры и ее регистрацией не решена, необходимо подключить ее к прибору, который измеряет и регистрирует показатели. Обычные провода и кабели тут не подойдут, так как вносят дополнительную погрешность.Для подключения термопары к прибору используют специальный термопарный, термоэлектродный или компенсационный кабель(провод). В термопарных и термоэлектродных проводах жилы сделаны из материала того же сплава, что и жилы самой термопары. Соответственно для термопары: ТХА – Хромель-Алюмель ТХК – Хромель-Копель ТНН – Нихросил-Нисил ТЖК – Железо-КонстантанВ компенсационных проводах, в частности для термопар типа ПП и ПР, используются жилы из сплавов меди.Существует немалое количество марок кабеля: ПТВ, ПТВВ, ПТГВ, ПТГВВ, ПТГВВЭ, ПТФФ, ПТФФГ, ПТФФГЭ, ККМСЭ, КТМСЭ, КТМСФЭ, КТСФЭ, СФКЭ, ПТН, ПТНГ, ПТНЭ, ПТНГЭ, ПТП, ПТПЭ и многие другие. Также встречаются кабели и провода, которые маркированы по разному, разный цвет изоляции, но, по сути являются абсолютно идентичными по конструкции, температуре эксплуатации, материалу изоляции.Чтобы правильно подобрать кабель или провод необходимо знать температуру и условия его эксплуатации. Зная температуру эксплуатации, подбираем маркировку:1. В проводах ПТВ, ПТГВ, ПТВВ, ПТВВт, ПТГВВ изоляция проводников Выполнена из ПВХ- пластиката(винила). Такая изоляция выдерживает до 700С, так же есть специальный, теплостойкий пластикат Вт – до 1050С.2. В проводах ПТФФ, ПТФФГ изоляция проводников выполнена из Фторопласта. Такая изоляция выдерживает до 2000С (2500С Теплостойкий фторопласт). Так же до 2000С выдерживает изоляция из силикона (она более мягкая, в сравнении с фторопластом)3. В проводах и кабелях КТМСЭ, ККМСЭ изоляция выполнена из Стеклонити. Максимальная температура эксплуатации кабеля с изоляцией из стеклонити – 4000С.4. В Проводах ПТН, ПТНГ изоляция выполнена из стеклонити повышенной нагревостойкости, которая выдерживает температуру до 6500С.5. Провода и кабели СФКЭ, КТМСФЭ, КТСФЭ сочетают в себе изоляцию из стеклонити и фторопласта, Максимальная температура их эксплуатации будет определяться наименьшей из 2х видов изоляции – фторопластом – 200сС(2500С)У всей продукции есть свои опции, так же и в термопарном, термоэлектродном, компенсационных кабелях и проводах есть свои:1. Буква «Г», добавленная в маркировку означает, что кабель гибкий, жила состоит их 7 и более проволок, это необходимо для удобства при монтаже или для нестационарной прокладки2. Буква «Э» в маркировке означает, что на кабель(провод) или между слоями изоляции нанесен Экран, который необходим для защиты от электромагнитных помех, которые могут вносить дополнительную погрешность. Экран может быть выполнен из меди луженой и нержавеющей стали. Стальной экран является не только защитой от помех, а так же увеличивает стойкость к механическим воздействиям на кабель.Маркировка применяется для Термопарных, Термоэлектродных, компенсационных проводов и кабелей