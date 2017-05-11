Ищу маслобензостойкий кабель

ТУ16.К73.05-93\"Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В\"КГН - с медными гибкими жилами с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение.Преимущественная область применения - при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля и при возможности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве, а также смазочных масел.КПГН - то же, повышенной гибкостиКПГСН - то же, что и КПГН, с сердечником.Если Вы желаете приобрести ту или иную кабельную продукцию, достаточно оставить свой заказ здесь http://www.ruscable.ru/interactive/board/spros.htm