«ПТР не очень высок, а что по нераспространению горения, содержанию галогенов, диапазону рабочих температур? Где вас искать и кто вы?»

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

ответить Zadira 4 марта 2013 в 15:03 13 , стаж 2759 дней, отмечен 476 раз Рекомендации: 30, энергетика:, стаж 2759 дней, отмеченраз Одобрить сообщение «Иманов Акылбек Нурахметович: «Новые композиционные материалы на основе термоэластопластов: получение, свойства, применение», при Институте химических наук им. А. Б. Бектурова (г. Алматы, ул. Ш. Уалиханова, 106).» Пробовали?



и нет среди нас первых и последних ответить Влад 14 октября 2014 в 14:11 Влад 14 октября 2014 в 14:11







Добрый день!



В настоящее время Вас интересует ДСТ? Нужен термоэластопласт ДСТ 30Р01 по 15 тонн в месяц.Добрый день!В настоящее время Вас интересует ДСТ? ответить Арсен 25 февраля 2015 в 16:37 Арсен 25 февраля 2015 в 16:37



Для нашего производства нужен Теп для литья под давлением. тел 89104634498 ответить Андрей Николаевич 5 июня 2015 в 18:36 Андрей Николаевич 5 июня 2015 в 18:36





г.Нижний Новгород(область) дистрибьютеры 8-909-29-33-777 или на почту toropaz@mail.ru Тэп от производителя для литья и экструзии. Территориально находимся г.Киров производство тел: 8-963-434-15-55г.Нижний Новгород(область) дистрибьютеры 8-909-29-33-777 или на почту toropaz@mail.ru ответить Рафаэль 22 марта 2016 в 17:39 Рафаэль 22 марта 2016 в 17:39



Подскажите,где найти материал Сантопрен или другой аналогичный термоэластопласт,применяемый для изоляции проводов подвижного состава. 8-917-452-79-23 ответить p4o1 26 марта 2016 в 18:26 Стаж 279 дней Одобрить сообщение ответить вячеслав Вчера, в 10:54 вячеслав Вчера, в 10:54



Породам дёшево гранулы тэп нат.цвет 800 кг.9308119919 остаток даром. ответить вячеслав Вчера, в 10:55 вячеслав Вчера, в 10:55



Породам дёшево гранулы тэп нат.цвет 800 кг.9308119919 остаток даром. Новое сообщение Ваше имя: Ваш e-mail:

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Иманов Акылбек Нурахметович: «Новые композиционные материалы на основе термоэластопластов: получение, свойства, применение», при Институте химических наук им. А. Б. Бектурова (г. Алматы, ул. Ш. Уалиханова, 106).