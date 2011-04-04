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Термоэластопласт

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    Сергей 3 февраля 2004 в 09:03


    Подскажите,где найти материал Сантопрен или другой аналогичный термоэластопласт,применяемый для изоляции проводов подвижного состава.
     
  • ответить     
    Роман 3 февраля 2004 в 14:12


    Продаем термоэластопласт нужно знать, кол-во и куда поставлять
     
  • ответить     
    Александр 9 февраля 2004 в 17:03


    Все что необходимо для производства кабеля (кроме металла) мы готовы организовать поставку. Самы разнообразные производные фторопласта служит для производства изоляций кабелей всех наименований. Цены Вас приятно удивят. Прошу связаться с нами по указанному e-mail.
     
  • ответить     
    Александр 10 февраля 2004 в 10:59


    Предлагаем термоэластопласт для изоляции проводов и кабелей для подвижного состава рельсового транспорта.
    Количество не ограниченно.
    Цена в зависимости от условий оплаты и объема.
     
  • ответить     
    Евгений 12 февраля 2004 в 08:04


    А как к этому относятся кабельные технологии
     
  • ответить     
    Александр 13 февраля 2004 в 09:40


    Не совсем понятна постановка вопроса.
    Вам нужен термоэластопласт или нет?
     
  • ответить     
    Олег 3 марта 2004 в 14:16


    Нужен термоэластопласт с температурным индексом не менее 140 град. Цельсия для изолирования кабельной продукции
     
  • ответить     
    Дударев Александр 28 апреля 2004 в 11:46


    Прошу сообщить технические параметры Сантопрена и возможности поставок
     
  • ответить     
    Александр 14 мая 2004 в 09:38


    Нужен термоэластопласт ДСТ 30Р01 по 15 тонн в месяц.
     
  • ответить     
    Николай Лавров 10 августа 2004 в 23:05


    Термоэластопласт типа Сантопрен с июня с.г. осваивается производством в Казани ЗАО КВАРТ.
     
  • ответить     
    Николай Лавров 7 февраля 2005 в 22:48


    Термоэластопласты типа "Сантопрен" на основе полностью вулканизованного коучука и полипропилена впервые в России в промышленном масштабе освоены на ЗАО"КВАРТ" Казань. Линия приобретена у немецкой ф. "Берсторфф"
     
  • ответить     
    Артур 17 апреля 2005 в 09:39


    Уважаемый Николай Лавров предлогаем дст термоеластопласт 30р-01 порошок. подробности по телефону 89101535444
     
  • ответить     
    Сергей Ту 3 мая 2005 в 16:57


    Уважаемый Николай!
    Есть желание пообщаться на тему ТЭП,
    откликнитесь пожалуйста.

    Сергей Ту.
     
  • ответить     
    Ярослав 12 марта 2006 в 05:52


    Нужен термоэластопласт ДСТ 30-01. От 10 тонн в месяц
     
  • ответить     
    Ivan 7 ноября 2006 в 05:46


    Меня интересует информация по термоэластопластам на основе полипропиленов. Буду рад ели плишлёте мне на mail.
     
  • ответить     
    Алексей 6 марта 2007 в 11:55


    Компания на постоянной основе для собственных нужд покупает отходы ПВХ (кабельный,обувной,медицинский), также интересуют отходы ТЭП.
    Рассмотрим все предложения . тел 8312 45-62-05
     
  • ответить     
    Александр 22 августа 2007 в 17:28


    Компания Абарт являясь дистрибьютором Турецкой компании Enplast ,предлагает ТЭПы: SBS, SEBS, TPV и т.д. Дополнительная информация на нашем сайте www.abart.ru или по телефону. Линейка конструкционных полимеров, производимых по заказу клиентов состоит из: РР, РА6, РА66, РВТ, РC и АВС.
     
  • ответить     
    Юрий 25 ноября 2008 в 13:41


    ООО «НИИЭМИ» осуществляет разработки новых термопластичных эластомеров (ТПЭ) на основе термоэластопластов (в том числе SEBS) и смесей динамически вулканизованных каучуков и термопластов (ТПВ). ТПЭ применяется для изготовления изделий широкого ассортимента для всех отраслей машиностроения и строительства, в том числе и для оконных уплотнителей.
    Уплотнители из ТПЭ характеризуются повышенной атмосферо-, озоно-, УФ-стойкостью, широким температурным интервалом работоспособности (от –55 до +135С), низким коэффициентом линейного термического расширения, высокой стойкостью к химическим веществам, низким удельным весом, широкой цветовой гаммой.
    По долговечности (20-25 лет), доступности цен, эластичности, экологической чистоте, удобству монтажа, отсутствию запаха превосходят уплотнители из резины и имеют меньший удельный вес.
    Институт производит уплотнители из ТПЭ соответствующие ГОСТ 30778-2001 - "Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия"
     
  • ответить     
    Светлана 4 апреля 2011 в 12:43


    По Вашему запросу ДСТ - предлагаю рассмотреть поставки со склада в Люберцах полного аналога СБС марки Kibiton PB-511
    Полная информация на сайте www.rusplast.com
    (495) 989-25-35
    Нужен термоэластопласт ДСТ 30Р01 по 15 тонн в месяц.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 4 апреля 2011 в 15:09
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2759 дней, отмечен 476 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Юрий, регистрируйтесь! Вы здесь нужны!

    добавлено 04.04.2011 в 15:14

    И дайте электронный адрес Вашей компании, я поискала, найти вас можно только по платным справочникам, не хочу платить за ту информацию, которая должна быть открытой.

    и нет среди нас первых и последних
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    бБЮРОКРАТ 4 апреля 2011 в 15:27
    Рекомендации: 8, энергетика: 48, стаж 4266 дней, отмечен 361 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Юрий, регистрируйтесь! Вы здесь нужны!добавлено 04.04.2011 в 15:14И дайте электронный адрес Вашей компа
    ...»


    Ольга Михайловна, тут наверно следовало бы обратить внимание на дату размещения информации.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 4 апреля 2011 в 21:25
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2759 дней, отмечен 476 раз
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    Ой! Но может кто-то уже знает адрес и как это все появляется в новых сообщениях, а ?

    и нет среди нас первых и последних
  • ответить     
    Кирилл 5 апреля 2011 в 15:32


    Осуществляем поставки ТЭПов для кабельной промышленности, производство Elastron Турция. Марки SBS, SEBS, TPV, в том числе специальные негорючие (V0, V2) марки без галогена. (909) 625-71-43 Кирилл
     
  • ответить     
    Щербаков Алексей 6 июня 2011 в 12:55


    90-92р/кг Термоэластопласт на основе полипропиленов 8 916 480 39 00
     
  • ответить     
    Алексей 17 ноября 2011 в 15:02


    Продам термоэластоплаты но основе полипропилена. Легко перерабатываются на экструзионных линиях для ПВХ пластикатов. 8 (495) 987-43-73
     
  • ответить     
    Иманов Акылбек 4 марта 2013 в 09:53


    Уважаемый Николай!
    Есть желание пообщаться на тему ТЭП,
    откликнитесь пожалуйста.

    Сергей Ту.
    Уважаемые Николай,Сергей! Вас приветствует директор ТОО "Научно- технического центра Композиционные материалы" д.х.н., профессор Иманов. Нашей фирмой разработана технология получения и переработки ТЭП на основе полиолефинов, СКС, СКЭПТ и др. эластомеров; освоен их выпуск с мощностью 1500 тонн в год.Прочность на растяжение 8-16 МПа, деформация -250-500%, эл. прочность 30-40 кВ/мм, ПТР -1,8-8,6 г/10мин,плотность 0,945-0,75 г/см3, температура эксплуатации -60 +140 град. Выпускаем 5 марок ТЭП. Апробировано в производстве кабельной продукции, РТИ, ж/д деталей, технических изделий и асфальто - битумных смесей для дорожного стр-ва и гидроизоляционных рулонных материалов. К сожалению на сегодняшний день не сможем найти стабильного потребителя. В этой связи кто может помочь нам в этом не простом деле. Откликнитесь. С уважением Иманов.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    бБЮРОКРАТ 4 марта 2013 в 10:17
    Рекомендации: 8, энергетика: 48, стаж 4266 дней, отмечен 361 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «
    Уважаемые Николай,Сергей! Вас приветствует директор ТОО "Научно- технического центра Композиционные материалы" д.х.н., профессор Иманов. Нашей фирмой разработана технология получения и переработки ТЭП ...»


    Имеется ввиду следующие координаты для общения?

    г. Караганда Северная промзона, ГК "Стройкомплект"
    +7 (7212) 93-38-70
     
  • ответить     
    Иманов Акылбек Нурахметович 4 марта 2013 в 10:48


    Уважаемые господа!ЫПУСКАЕМ 1500 ТОНН/ГОД ТЭП типа САНТОПРЕН,эл.прочность 35- 40 кв/мм, ПТР 1,8-8,5 г/10 мин. , прочность на растяжение 8-16 МПа, деформация 250-450 % готовы к сотрудничеству С уважением Иманов.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 4 марта 2013 в 11:24
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2759 дней, отмечен 476 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Уважаемые господа!ЫПУСКАЕМ 1500 ТОНН/ГОД ТЭП типа САНТОПРЕН,эл.прочность 35- 40 кв/мм, ПТР 1,8-8,5 г/10 мин. , прочность на растяжение 8-16 МПа, деформация 250-450 % готовы к сотрудничеству С уважением Иманов.»
    ПТР не очень высок, а что по нераспространению горения, содержанию галогенов, диапазону рабочих температур? Где вас искать и кто вы?

    и нет среди нас первых и последних
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 4 марта 2013 в 13:29
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2354 дня, отмечен 32 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «ПТР не очень высок, а что по нераспространению горения, содержанию галогенов, диапазону рабочих температур? Где вас искать и кто вы?»


    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 4 марта 2013 в 13:30
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2354 дня, отмечен 32 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «ПТР не очень высок, а что по нераспространению горения, содержанию галогенов, диапазону рабочих температур? Где вас искать и кто вы?»

    Иманов Акылбек Нурахметович: «Новые композиционные материалы на основе термоэластопластов: получение, свойства, применение», при Институте химических наук им. А. Б. Бектурова (г. Алматы, ул. Ш. Уалиханова, 106).

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 4 марта 2013 в 15:03
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2759 дней, отмечен 476 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Иманов Акылбек Нурахметович: «Новые композиционные материалы на основе термоэластопластов: получение, свойства, применение», при Институте химических наук им. А. Б. Бектурова (г. Алматы, ул. Ш. Уалиханова, 106).»
    Пробовали?

    и нет среди нас первых и последних
  • ответить     
    Влад 14 октября 2014 в 14:11


    Нужен термоэластопласт ДСТ 30Р01 по 15 тонн в месяц.

    Добрый день!

    В настоящее время Вас интересует ДСТ?
     
  • ответить     
    Арсен 25 февраля 2015 в 16:37


    Для нашего производства нужен Теп для литья под давлением. тел 89104634498
     
  • ответить     
    Андрей Николаевич 5 июня 2015 в 18:36


    Тэп от производителя для литья и экструзии. Территориально находимся г.Киров производство тел: 8-963-434-15-55
    г.Нижний Новгород(область) дистрибьютеры 8-909-29-33-777 или на почту toropaz@mail.ru
     
  • ответить     
    Рафаэль 22 марта 2016 в 17:39


    Подскажите,где найти материал Сантопрен или другой аналогичный термоэластопласт,применяемый для изоляции проводов подвижного состава. 8-917-452-79-23
     
  • ответить     
    p4o1 26 марта 2016 в 18:26
    Стаж 279 дней
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    улыбка улыбка улыбка
     
  • ответить     
    вячеслав Вчера, в 10:54


    Породам дёшево гранулы тэп нат.цвет 800 кг.9308119919 остаток даром.
     
  • ответить     
    вячеслав Вчера, в 10:55


    Породам дёшево гранулы тэп нат.цвет 800 кг.9308119919 остаток даром.
     

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