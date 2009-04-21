Помогите определить марку провода

Помогите определиться. Принесли огрызки проводов.
Токопроводящая жила медная, класс5. Число жил 2,3. Изоляция разноцветная. Изолированные жилы скручены. Скрутка талькированаю Поверх наложено заполнение серого цвета. Поверх заполнения оболочка белого цвета.Оболочка от заполнения не отделяется. Горит в пламени. При вынесении из пламени тухнет. Участки обгоревшей оболочки снимаются целиком, не крошатся. Оболочка после нагрева "раскрывается". На границе, после удаления сгоревшей оболочки выдни пузырьки. Помогите определить материал и марку этого нечто.
Скорее всего какой - нибудь турецкий или китайский провод типа ПВС (для утюгов). Оболочка при нагреве раскрывается из за неправильно установленного технологического инструмента при нанесении шланговой оболочки. Очень интересно узнать диаметр одной проволочки и их количество, чтобы определить сечение ТПЖ.
Для того что бы определить материал оболочки и заполнения (если не говорить что это или ПВХ или ПЭ, так это можно определить на глаз) нужно делать спектральный анализ. А так можно говорить только в общем. Скорее всего это ПВХ.
По описанию кабеля это это не NYM, так как у него класс гибкости явно не 5-й.
Это может быть кабель по какому либо стандарту типа DIN или BS или NF-C, или еще куча других стандартов типа финских польских если на него вообще есть какие либо документы, сделан где в китае и вся история.
Разбирал гараж и обнаружил провод. Оболочка свинцовая, одна жила, вероятно какой-то сплав, похожий на сталь, магнитится, но очень хрупкий - на изгиб быстро ломается. Внешний диаметр 4.5 мм Хочу приспособить для наружной линии электропередачи на изоляторах между домом и гаражом, а какие параметры и что за провод такой - неизвестность.