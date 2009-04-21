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Помогите определить марку провода

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    Begleiter 21 апреля 2009 в 13:00
    Стаж 3707 дней
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    Помогите определиться. Принесли огрызки проводов.
    Токопроводящая жила медная, класс5. Число жил 2,3. Изоляция разноцветная. Изолированные жилы скручены. Скрутка талькированаю Поверх наложено заполнение серого цвета. Поверх заполнения оболочка белого цвета.Оболочка от заполнения не отделяется. Горит в пламени. При вынесении из пламени тухнет. Участки обгоревшей оболочки снимаются целиком, не крошатся. Оболочка после нагрева "раскрывается". На границе, после удаления сгоревшей оболочки выдни пузырьки. Помогите определить материал и марку этого нечто.
     
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    АПвзБбШп (ЭКЗ) 21 апреля 2009 в 14:02
    Энергетика: 15, стаж 4432 дня, отмечен 240 раз
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    Очень похоже на NYM.
    Заполнение из мелонаполненной резиновой смеси
    Наружная оболочка из мелонаполненного ПВХ пластиката.

    Каждому, своё (с)
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    Наташка 21 апреля 2009 в 14:07
    Энергетика: 20, стаж 2987 дней
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    http://www.roscable.com/pages/33/36/
    или может быть этот похож
     
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    Бездомный 21 апреля 2009 в 14:45
    Рекомендации: 1, энергетика: 17, стаж 3338 дней, отмечен 40 раз
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    Скорее всего какой - нибудь турецкий или китайский провод типа ПВС (для утюгов). Оболочка при нагреве раскрывается из за неправильно установленного технологического инструмента при нанесении шланговой оболочки. Очень интересно узнать диаметр одной проволочки и их количество, чтобы определить сечение ТПЖ.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 22 апреля 2009 в 09:30
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3856 дней, отмечен 144 раза
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    Для того что бы определить материал оболочки и заполнения (если не говорить что это или ПВХ или ПЭ, так это можно определить на глаз) нужно делать спектральный анализ. А так можно говорить только в общем. Скорее всего это ПВХ.
    По описанию кабеля это это не NYM, так как у него класс гибкости явно не 5-й.
    Это может быть кабель по какому либо стандарту типа DIN или BS или NF-C, или еще куча других стандартов типа финских польских если на него вообще есть какие либо документы, сделан где в китае и вся история.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Сергей 11 июня 2017 в 19:18


    Разбирал гараж и обнаружил провод. Оболочка свинцовая, одна жила, вероятно какой-то сплав, похожий на сталь, магнитится, но очень хрупкий - на изгиб быстро ломается. Внешний диаметр 4.5 мм Хочу приспособить для наружной линии электропередачи на изоляторах между домом и гаражом, а какие параметры и что за провод такой - неизвестность.
     

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