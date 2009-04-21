Помогите определить марку провода

Мечты сбываются, если их сбывать.

ответить Сергей 11 июня 2017 в 19:18 Сергей 11 июня 2017 в 19:18



Разбирал гараж и обнаружил провод. Оболочка свинцовая, одна жила, вероятно какой-то сплав, похожий на сталь, магнитится, но очень хрупкий - на изгиб быстро ломается. Внешний диаметр 4.5 мм Хочу приспособить для наружной линии электропередачи на изоляторах между домом и гаражом, а какие параметры и что за провод такой - неизвестность.

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Для того что бы определить материал оболочки и заполнения (если не говорить что это или ПВХ или ПЭ, так это можно определить на глаз) нужно делать спектральный анализ. А так можно говорить только в общем. Скорее всего это ПВХ.По описанию кабеля это это не NYM, так как у него класс гибкости явно не 5-й.Это может быть кабель по какому либо стандарту типа DIN или BS или NF-C, или еще куча других стандартов типа финских польских если на него вообще есть какие либо документы, сделан где в китае и вся история.