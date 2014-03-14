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Срочно нужен манганиновый провод!!!!

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    Дмитрий 13 февраля 2004 в 17:58


    Гомпода, нужен высокоомный манганиновый провод ПЭТММ-0.3 или адекватная замена
     
  • ответить     
    Constantin 27 февраля 2004 в 14:29


    Пришлите официальную заявку сколько вам нужно провода и какого диаметра.
    С ув. Терчкоев К.П., Председатель правления
    ПО \"А.Авантаж\".
     
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    Леонид Васильевич 21 сентября 2004 в 14:49


    Предлагаю манганиновый провод ПЭМС ГОСТ 10155-75, диаметр 0,12 мм в количестве 3000000
    погонных метров
     
  • ответить     
    Леонид Васильевич 21 сентября 2004 в 14:49


    Предлагаю манганиновый провод ПЭМС ГОСТ 10155-75, диаметр 0,12 мм в количестве 3000000
    погонных метров
     
  • ответить     
    Анатолий 11 января 2005 в 21:46


    Реализую манганиновый провод диамоторм 0.12 мм в количестве 2 млн. погонных метров цена 12 долларов США за метр
     
  • ответить     
    Лора 14 января 2005 в 12:20


    Ваши предложения по цене на провода марки ПЭМС (диаметр 0,1 мм, диаметр 0,12мм)
    изготовленные из манганиновой проволоки ГОСТ 10155-75 за 1 пог
    Спасибо
     
  • ответить     
    Караван Олег 17 марта 2005 в 17:50


    Вас интересует обмоточный провод изготовленый из манганиновой проволоки по ГОСТ 10155-75 марки ПЭМС (d-0,12мм) по цене 8,2$ за 1 погонный метр ?????
    С ув. Караван Олег.
     
  • ответить     
    Караван Олег 17 марта 2005 в 18:05


    Предлагаю обмоточный провод, изготовленный из манганиновой проволоки по ГОСТ 10155-75 марки ПЭМС (d-0,12мм), по цене 8,20$ за 1 погонный метр
     
  • ответить     
    Караван Олег 17 марта 2005 в 18:09


    Предлагаю обмоточный провод, изготовленный из манганиновой проволоки по ГОСТ 10155-75 марки ПЭМС (d-0,12мм) по цене 8,20$ за 1 погонній метр.
    С ув. Караван Олег.
     
  • ответить     
    Сергей Анатольевич 29 апреля 2005 в 20:20


    Диаметр 0,1мм - 7 долл.
    0,12мм - 7 долл.
    0,25мм - 6 долл.

    usergio@mail.ru
     
  • ответить     
    Дарья 11 мая 2005 в 16:39


    предлагаю манганиновую проволоку 0,1 и 0,12 по 6,5 доллара США за погонный метр на постоянной основе
     
  • ответить     
    Сергей Георгиевич 6 сентября 2005 в 14:28


    Продам манганиновый провод. к.т. +38 0973645487
     
  • ответить     
    Evgenii 14 сентября 2005 в 14:19


    Добрый день.
    У нас имеются в наличии обмоточные провода изг. из манганиновой проволоки ГОСТ 10155-75 марки ПЭМС (d-0,12.0,10 мм) в наличии 50 000 км. Цена самая низкая. e-mail: lipcorporation@yahoo.com;lipan777@yandex.ru
     
  • ответить     
    Александр 14 апреля 2007 в 16:03


    есть в наличии 10 000 000 метров
     
  • ответить     
    Игорь 11 июня 2007 в 16:01


    есть в наличии 1,2 млн. метров (according to GOST 10155-75). Grade: MHMu3-12 GOST 492-73. Size: d-0,10 mm and d-0,12 mm
     
  • ответить     
    Александр 28 февраля 2008 в 08:21


    ПЭМСм манганиновый провод ПЭМС-001 различных сечений
     
  • ответить     
    Sergey 26 марта 2008 в 21:17


    Commodity:
    Manganin wire in coils (according to GOST 10155-75).
    Size: d-0,07 mm, 0,08 mm, 0,10 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, , 0,35 mm

    Origin:
    Ukraine, Kiev

    Quantity:
    Up to 1.5 million running meters

    Delivery terms:
    FCA, Ukraine

    Price:
    5 USD per running meter.


    With best regards,
    Sergey Borshch

    Serg_13@list.ru
     
  • ответить     
    Сергей 1 июня 2011 в 02:41


    продам манганиновую проволоку. 5$ метр. есть 2 000 000 м. все документы есть.
    093 73 65 356
     
  • ответить     
    вадим 20 ноября 2011 в 01:31


    предлагаю манганиновую проволоку 0,1 и 0,12 по 5 доллара США за погонный метр на постоянной основе
     
  • ответить     
    роман 30 апреля 2012 в 10:43


    здравствуйте,рассмотрите возможность приобретения у нас манганинового провода ПЭМС на катушках сечением 0,08 и 0,10...соответствует советским гостам...тел 0957539380....киев
     
  • ответить     
    Александр 26 ноября 2013 в 18:26


    Гомпода,срочно нужен высокоомный манганиновый провод ПЭТММ-0.2мм в количестве 5 кг. тел +79373784118
     
  • ответить     
    Виталий 27 января 2014 в 17:52


    Продам манганиновую проволоку ПЭШОММ 0,12 мм о цене всегда договоримся!
     
  • ответить     
    Давид 5 марта 2014 в 19:59


    Доброе время суток. Продам обмоточный провод изготовленный из манганиновой проволоки (ГОСТ 10155-75) марки ПЭМС
    30000 п.м.
    0,10 мм цена 4$/п.м
    0,12 мм цена 4$/п.м
    Все документы и сертификаты есть в наличие!
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    imperialcabel 14 марта 2014 в 09:46
    Рекомендации: 2, энергетика: 21, стаж 1884 дня
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    манганиновый провод 0,12 или 0,14 нужен 10кг.

    ответы на электронку imperialcabel@mail.ru

    imperialcabel
  • ответить     
    Николай 2 ноября 2014 в 15:35


    есть в наличии 10 000 000 метров

    интересует манганиновый провод.ответьте
     
  • ответить     
    Анатолій 11 февраля 2015 в 22:46


    Вас цікавить манганиновий провід 0.08мм 0.1 мм? Дайте відповідь.
     
  • ответить     
    Сергей 20 июля 2015 в 13:29


    Цена договорная, 89151945182
     
  • ответить     
    Ксения 29 апреля 2016 в 08:24


    Нужен манганиновый провод ПЭМС 0.7 мм 5 кг 2115401@mail.ru
     
  • ответить     
    Владимир Вчера, в 17:45


    Продам манганиновый провод 0.1 и 012 мм.
    В наличии 2 мил метров. Отдам весь по 1.3$ за метр
     

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