Интересует приобретения проволоки СТАП??

всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!

МКСАБп 4х4х1,2 -350р/м МКСБ 4х4х1,2 -400р/м МКССтШп 4х4х1,2 -260р/м ТЗГ 7х4х1,2 -600р/м ТЗПАШп 7х4х1,2 -470р/м ТЗПАБп 7х4х1,2 -500р/м другой кабель,цена с НДС без отмотки

Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

Предлагается кабель связи различных наименований : МКСАШп, ТЗГ, ТЗБ, ТГ, ТЗАШп, ТППэп, ТППэпЗ, КСПЗП, МКСГ,МКСБ,МКСАБп и др.Большое наличие на складе, бесплатная доставка своим автотранспортом по Москве и области. Отправка кабельной продукции ж\д или автотранспортом в регионы. Осуществлям ремонт и измерения кабеля связи. Производим любые отмотки кабеля. Гибкая система скидок.

Наличие на складе всегда можно уточнить по телефонам :

(495) 727-79-59 (многоканальный), (495) 987-32-94.