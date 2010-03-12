Содержание металлов в 1 км

Замечание принимается, был не прав,но мы делали из этой серии только ПРППМ 2х0,9 и ПРППМ 2х1,2 там тоже диаметр, если бы были указаны они, точно бы не ошибся

добавлено 13.03.2010 в 21:15

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

Поправлю Вас, меди в жиле диаметром 1,2 - 10,05кг