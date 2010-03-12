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Содержание металлов в 1 км

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    Игорь 12 марта 2010 в 13:59


    Подскажите пожалуйста содержание металлов в МКСАБп-4х4х1,2 ; МКСАШп-4Х4Х1,2 ; МКТСБп-4 ; МКССТШп-4х4х1,2 ; ЗКПБ-1х4х1,2
     
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    SLavON80 12 марта 2010 в 14:27
    Энергетика: 22, стаж 2877 дней, отмечен 148 раз
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    Игорь вы, что хотите их сдать в пункт приема металлов??? подмигивание

    Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    Кир гуду 12 марта 2010 в 14:36
    Рекомендации: 2, энергетика: 59, стаж 2887 дней, отмечен 243 раза
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    Можем купить как изделие , и возиться с разделкой не нужно.

    добавлено 12.03.2010 в 14:44

    Демонтж ? тогда шутка.

    ООО "Славкабель" предлагает МКСАШп КСПП МКСБ СБВГ МКСГ МКПпАБпШп ЗКПБ ТЗАБп П-296 ТППэп МКПАШп ТЗГ П-270 ТЗПАБпШп БСМ ПБСМ и др
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    Игорь 12 марта 2010 в 14:40


    Совершенно верно! Списанный кабель. Сейчас произвожу демонтаж из грунта. Мне необходимо знать эту информацию.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 12 марта 2010 в 14:56
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3024 дня, отмечен 761 раз
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    Сечение 1,2 - 10,5кг меди на 1км дальше умножайте на кол-во жил и на метраж подмигивание

    По оболочке не подскажу не зная диаметра и толщины

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Игорь 12 марта 2010 в 16:13


    Спасибо!
     
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    HSV 13 марта 2010 в 05:54
    Рекомендации: 1, энергетика: 24, стаж 2856 дней, отмечен 7 раз
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    Уважаемый Холмс! Вынужден Вас немного поправить.
    У магистральных кабелей типа МКС и ему подобным в марке указывается не сечение
    жилы, а диаметр. Так что меди в километре жилы диаметром 1,2 будет немного меньше - примерно 8,4 килограмма.

    http://www.samaracable.ru/catalog/21/30/242/
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 марта 2010 в 21:05
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3024 дня, отмечен 761 раз
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    Замечание принимается, был не прав, застенчиво но мы делали из этой серии только ПРППМ 2х0,9 и ПРППМ 2х1,2 там тоже диаметр, если бы были указаны они, точно бы не ошибся улыбка

    добавлено 13.03.2010 в 21:15

    Поправлю Вас, меди в жиле диаметром 1,2 - 10,05кг

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени
    Hrom2010Hrom05 14 марта 2010 в 11:37
    Энергетика: 20, стаж 2760 дней, отмечен 70 раз
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    Игорь,если хотите зарапботать на цветмете я Вас уверяю ,это не простая арифметика.Придётся ещё и разделывать кабель , так что это не очень лёгкая задача.Правда иногда поступают проще , бросая в костёр (технология бомжей и гастрбайтеров) , но такой товар на пункте принимают ещё ниже... замешательство

    Hrom
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    Игорь 14 марта 2010 в 23:02


    Извините, но для этого есть специальное оборудование... Например расшивка кабеля вращающимися вальцами.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    Barys 15 марта 2010 в 08:44
    Рекомендации: 6, энергетика: 128, стаж 3042 дня, отмечен 297 раз
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    Для ПРППМ цифра верна. Но здесь надо учесть укрутку. Так что правильней будет 10,4 кг/км

    http://www.avtoprovod.com/
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    100pudov 15 марта 2010 в 20:18
    Рекомендации: 10, энергетика: 37, стаж 3077 дней, отмечен 230 раз
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    интересно сколько дадут на цветмете за АСБл-10 3х240 - 452 метра, который я всё хочу сбагрить замешательство 2009 год

    Электромонтажные работы, лицензированная сборка щитового оборудования, световые технологии, иэк, шнайдер...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 16 марта 2010 в 09:34
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3024 дня, отмечен 761 раз
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    Смотря почем сдавать будете, а так в 1км 2тн. алюминия подмигивание

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Иван 4 апреля 2016 в 14:48


    А мне подскажите? какое содержание тут?? Как понимаю по меди также, примерное 10 кг на километр на жилу, а по алюминию??
     
  • ответить     
    Иван 4 апреля 2016 в 14:51


    «А мне подскажите? какое содержание тут?? Как понимаю по меди также, примерное 10 кг на километр на жилу, а по алюминию??»


    Марка ТЗАВБ 12х4х1.2
     
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    Александр 13 сентября 2017 в 17:06


    добрый день подскажите кол-во меди в зкпб 1х4х1.2 заранее спасибо
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс Вчера, в 09:08
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3024 дня, отмечен 761 раз
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    «добрый день подскажите кол-во меди в зкпб 1х4х1.2 заранее спасибо»


    40кг

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

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