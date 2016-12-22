АО "БЭСК" - самая информационно открытая компания Башкирии

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 14:26
Рубрика: Энергетика
Метки: БЭСК
АО «БЭСК» признано профессиональным сообществом журналистов и PR-специалистов самой информационно открытой компанией Республики Башкортостан по итогам интернет-голосования в ежегодном республиканском конкурсе, организованном Агентством по печати и СМИ РБ и Ассоциацией деловой и экономической журналистики РБ. К участию в традиционном предновогоднем мероприятии приглашаются представители федеральных, республиканских и районных СМИ, корпоративных изданий, сотрудники пресс-служб министерств и ведомств, ведущих предприятий и компаний республики. Выдвижение кандидатов на победу по номинациям осуществляют руководители и пресс-службы профильных министерств и ведомств республики, совет экспертов и онлайн-голосованием на сайте vote.imkufa.ru среди журналистов и работников СМИ. Подведение итогов с церемонией награждения состоялось в Уфе 15 декабря в рамах республиканского «Бала прессы - 2016». Диплом победителя в номинации «Самая информационно открытая компания» начальнику отдела по связям с общественностью АО «БЭСК» Марату Бикбаеву вручил председатель Республиканской организации Российского профсоюза работников культуры Александр Кузьменко.
Это уже вторая победа компании в данной номинации. В 2016 году Башкирская электросетевая компания стала одним из победителей VI Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России», организованного отраслевым интернет-порталом «ЭнергоНьюс». Компания стала лучшей сразу в двух номинациях – «Социально ответственная электросетевая компания» и «Наиболее информационно открытая электросетевая компания». В борьбе за первое место по шести конкурсным номинациям приняли участие более 40 электросетевых компаний из тридцати российских регионов, победа в каждой из номинаций присуждалась компании, набравшей наибольшее количество баллов, выставленных экспертами-членами жюри.
АО «БЭСК» постоянно работает над улучшением информационной открытости, клиентоориентированности и прозрачности. Повышение качества обслуживания потребителей является одним из приоритетных направлений компании. Об этом, в частности, свидетельствует информационная доступность и открытость компании для работников СМИ и общественности, работа Центра обслуживания клиентов и интерактивные сервисы на сайте предприятия, включая «Интернет-приемную генерального директора», созданное для приема обращений граждан, а также «Личный кабинет потребителя», где можно подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать этапы работ по поданным заявкам.
На снимке: председатель Республиканской организации Российского профсоюза работников культуры Александр Кузьменко (слева) вручает награду начальнику отдела по связям с общественностью АО «БЭСК» Марату Бикбаеву.