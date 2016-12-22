Алюминиевая Ассоциация возглавила ТК 099 "Алюминий"

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 17:42
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ
По инициативе Алюминиевой Ассоциации реорганизован созданный в 1996 году технический комитет по стандартизации ТК 099 «Алюминий» (ТК 099). По результатам реорганизации значительно расширена область деятельности данного технического комитета, ведение секретариата технического комитета закреплено за Алюминиевой Ассоциацией, председателем ТК назначен руководитель направления Алюминиевой Ассоциации Александр Тарада.
В состав ТК 099 вошли 19 крупнейших организаций алюминиевой отрасли – ОК РУСАЛ, ООО «Красноярский металлургический завод», АО «Арконик СМЗ», ООО «ЛПЗ «Сегал», АО «УК «УНКОМТЕХ», ООО «Алунекст», а также научные организации (ФГУП «ВНИИ СМТ») и общественные объединения (НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии и др.).
Соответствующие изменения были утверждены приказом от 15 декабря 2016 г. № 1879 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. ТК 099 призван стать площадкой для отстаивания интересов всей алюминиевой отрасли в сфере стандартизации, в рамках которой будет обеспечиваться подготовка качественных документов национальной стандартизации в сфере продукции из алюминия и алюминиевых сплавов.
Одной из целей ТК 099 является повышение эффективности стандартизации алюминия, актуализация устаревших стандартов на алюминиевое сырье, алюминиевые сплавы и алюмосодержащую продукцию.
Важнейшей целью ТК 099 является снятие существующих нормативных барьеров и ограничений по использованию алюминия в транспорте, энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях.
В этой связи область деятельности ТК 099 была существенно расширена за счет алюмосодержащей продукции, стандартизация которой будет осуществляться совместно со смежными отраслевыми техническими комитетами.
«Разработка новых и пересмотр действующих стандартов, регламентирующих использование алюминия в транспорте, энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях, будет способствовать более широкому применению данного металла. ТК 099 будет осуществлять формирование программы национальной стандартизации в сфере применения алюминия, проведение экспертизы проектов стандартов, а также представление их на утверждение в Росстандарт»,- отметил Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.