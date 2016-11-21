Брянскэнерго ведет работы по технологическому присоединению потребителей с перевыполнением плановых показателей

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 13:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БРЯНСКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за одиннадцать месяцев 2016 года. За отчетный период в филиал поступило 1611 заявок, заключено 1152 договора. Исполнено 1115 договоров, что составляет 129 % от плана.
Общая мощность присоединенных к сетям энергопринимающих устройств потребителей за отчетный период составила 45,57 МВт.
Наиболее крупными объектами, присоединенными к сетям компании, стали овощехранилище ООО "Дружба" в Жирятинском районе максимальной мощностью 4 МВт, производственная база ООО "АПХ Добронравов Агро" в Навлинском районе максимальной мощностью 1 МВт.
Брянскэнерго предоставляет для жителей Брянской области (как физических, так и юридических лиц) услугу по технологическому присоединению к электрическим сетям как при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию объектов, так и при изменении видов деятельности, точек доступа и категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств.
Подробную информацию, касающуюся подключения к сетям филиала, можно получить в Центре обслуживания потребителей, который находится по адресу: г. Брянск, ул. Советская, 35, в пунктах по работе с потребителями, расположенным во всех районах электрических сетей Брянскэнерго, а также позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).