ЕВРАЗ НТМК повышает энергоэффективность

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 15:00
Рубрика: Энергетика
Метки: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
На ЕВРАЗ НТМК завершилась реализация инвестиционного проекта по замене существующего насосного оборудования на более экономичное. Это позволит снизить энергопотребление на 6,1 млн кВтч в год.
Четыре новых насоса мощностью от 45 до 55 кВт установлены на трех насосных станциях цеха водоснабжения, который подает техническую воду во все цеха комбината. Агрегат мощностью 500 кВт смонтирован на подаче оборотной воды для газоочистки доменных печей № 5 и 6. Благодаря изменению схемы подачи воды один из насосов исключен из технологии.
Современные агрегаты позволяют повысить эффективность работы. Система автоматического управления непрерывно отслеживает изменения параметров напора воды, нагрузку на двигатели и узлы и выбирает оптимальный режим работы, что позволяет продлить срок эксплуатации оборудования и значительно уменьшить потребление электроэнергии.
Кроме того, снижение уровня шума и вибрации на насосных станциях помогло значительно улучшить условия труда в подразделении, передает metalinfo.ru.