Энергетикам ПАО "МРСК Центра и Приволжья" вручены высокие награды

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Сегодня, в профессиональный праздник - День энергетика, отраслевые и корпоративные награды вручены сотрудникам электросетевой компании. 46 работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» удостоены наград Министерства энергетики РФ.
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса звание «Почетный энергетик» присвоено заместителю начальника отделения по техническим вопросам – главному инженеру производственного отделения «Южные электрические сети» филиала «Кировэнерго» Алексею Андрееву и заместителю главного инженера по эксплуатации филиала «Владимирэнерго» Алексею Тютину.
Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждены 17 работников. Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена 27 сотрудникам компании.
За многолетний добросовестный и безупречный труд на благо электросетевого комплекса ПАО «Россети» поощрило заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по экономике и финансам Ольгу Тихомирову, заместителя начальника отдела экономики и тарифообразования филиала «Рязаньэнерго» Татьяну Булдакову и заместителя начальника службы релейной защиты, автоматики и метрологии производственного отделения «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» Николая Стрижнева почетными знаками «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени. На Доску Почета электросетевого комплекса занесен главный инженер Вачского района электрических сетей производственного отделения «Южные электрические сети» филиала «Нижновэнерго» Николай Малюгин. Почетного звания ПАО «Россети» «Ветеран электросетевого комплекса» удостоены 3 энергетика. Нагрудный знак ПАО «Россети» «За профессиональное мастерство» получили 11 сотрудников компании, почетная грамота ПАО «Россети» вручена 15 энергетикам. Еще 23 специалиста удостоены Благодарности.
Почетное звание Объединения работодателей электроэнергетики (РаЭл) «Ветеран электроэнергетики» присвоено ведущему инженеру сектора эксплуатации систем учета отдела учета электроэнергии департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала «Тулэнерго» Алексею Аксенову. Почетные грамоты РаЭл вручены 11 энергетикам. На Доску Почета Отраслевого сообщества работодателей электроэнергетики занесен диспетчер района оперативно-диспетчерской группы Слободского района электрических сетей производственного отделения «Северные электрические сети» филиала «Кировэнерго» Юрий Тарасов.
Также в связи с профессиональным праздником чести быть занесенными на Доску Почета ПАО «МРСК Центра и Приволжья» удостоились 10 наиболее отличившихся сотрудников компании: начальник отдела имущественного страхования управления страховой защиты департамента управления собственностью исполнительного аппарата Юлия Андрианова, мастер участка Вязниковского района электрических сетей производственного отделения «Ковровские электрические сети» филиала «Владимирэнерго» Сергей Власов, заместитель начальника службы – начальник сектора надежности и производственного контроля службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Кировэнерго» Вячеслав Девятьяров, начальник Южской группы подстанций службы подстанций производственного отделения «Ивановские электрические сети» филиала «Ивэнерго» Роман Матвеев, мастер участка службы линий электропередачи производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго» Анатолий Рафиков, главный инженер района Старожиловского района распределительных электрических сетей производственного отделения «Рязанские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» Игорь Самсонов, мастер Виловатовского участка Горномарийского района электрических сетей производственного отделения «Горномарийские электрические сети» филиала «Мариэнерго» Иван Сидоркин, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда службы линий электропередачи производственного отделения «Балахнинские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» Владимир Скворцов, электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда Кезского района электрических сетей производственного отделения «Глазовские электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» Михаил Трапезников, инженер по наладке и испытаниям 1 категории группы защиты от перенапряжений, испытаний и измерений службы изоляции и защиты от перенапряжений производственного отделения «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» Константин Ушаков.
Всего в День энергетика были награждены более 2100 работников энергокомпании, из них 335 - Почетными грамотами и Благодарностями МРСК Центра и Приволжья, свыше 1500 – наградами филиалов и органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации.
Поздравляем коллег с заслуженными наградами!