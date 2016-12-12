ГК Москабельмет поздравляет с Днем Энергетика!

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 13:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ
Дорогие друзья!
Группа компаний «Москабельмет» поздравляет Вас с Днем энергетика!
В самый короткий световой день в году особенно хочется отметить значимость этой важной профессии. Ведь стремительное развитие российской энергетики происходит не только благодаря постоянной модернизации отрасли, но и благодаря неустанному труду специалистов, занятых в ней, за счет энтузиазма, любви к своему делу и чувства глубокой ответственности за выполнение поставленных задач. Без этого развития невозможно представить современную жизнь во всем ее разнообразии, а энергетическую отрасль, в свою очередь, — без кабельной промышленности, которая, как кровеносная система, питает ее.
Желаем Вам, дорогие энергетики и кабельщики, интересных проектов, свежих идей, далеко идущих планов и их удачной реализации!
Пусть энергии хватает на все текущие и предстоящие дела, пусть всегда в Вашем доме будут тепло и уют, пусть Вы и Ваши близкие всегда будете счастливы!