Губернатор наградил сотрудников "Мособлэнерго"

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 13:42
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
20 декабря на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню энергетика в Доме правительства Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил сотрудников АО «Мособлэнерго». В мероприятии также приняли участие энергетики крупных компаний ТЭК, работающих на территории региона – ПАО «МОЭСК», ПАО «Мосэнергосбыт». Всего концертный зал Дома правительства вместил более 1000 энергетиков.
Губернатор вручил благодарности Балашихинскому, Воскресенскому и Наро-Фоминскому филиалам АО «Мособлэнерго», а также награды заслуженным работникам энергетической отрасли. В своей речи он подчеркнул, что Московская область справилась со всеми трудностями в этом году благодаря профессионализму и взаимовыручке электросетевых компаний.
Андрей Воробьев: «Вот уже 50 раз мы празднуем День энергетика. Я тоже хочу вас от всей души поздравить. Потребление электроэнергии у нас второе в Российской Федерации, 75 тысяч подключений в этом году мы смогли обеспечить к источникам питания. Каждый год сокращается время и сроки подключения, это укладывается в рамки выполнения государственных программ. В ноябре этого года была чрезвычайная экстремальная ситуация, я хочу отметить всех, кто принимал участие в ее ликвидации. Каждая профессия предполагает мастерство. Я хочу пожелать вам самых высоких достижений, здоровья, добра, любви и счастья! С праздником!».
Мероприятия, связанные с церемонией награждения работников электросетевой отрасли Подмосковья и празднованием Дня энергетика, проводится в Доме правительства Московской области ежегодно и собирают в одном зале сотрудников крупных энергетических компаний региона.