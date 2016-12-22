Китай потратит на возобновляемую энергию $360 млрд за 5 лет

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая предложила увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику в течение следующих пяти лет до $360 млрд. Это на 39% больше, чем было заложено в проекте предыдущего пятилетнего плана (с 2011 по 2015 год).



К концу 2020 года Китай планирует получать из возобновляемых источников около 6,8 трлн КВт энергии, что будет составлять примерно 27% от всего потребляемого в стране электричества. Помимо инвестиций в строительство новых электростанций КНР также собирается развивать энергетические сети и продвигать потребление чистой энергии среди населения, сообщает Хайтек.



В строительство новых гидроэлектростанций Китай планирует вложить примерно $71,5 млрд, что обеспечит около 60 млн КВт дополнительной энергии из этого источника, $100 млрд — в ветряную энергетику (предполагаемый объем полученной в результате энергии составляет 80 млн КВт), а также около $143 млрд — в энергию солнца (это даст китайским энергосетям примерно 67 млн КВт дополнительной электроэнергии).



Китай и так уже является безоговорочным лидером в сфере солнечной энергетики: за последний год совокупная мощность солнечных электростанций и домашних солнечных систем в стране увеличилась более чем на 7 ГВт (примерно в 15 раз по сравнению с 2015-м годом) и вывела страну на первое место по этому показателю в мире. Второе и третье места занимают Япония и США соответственно.



Тем не менее, такое бурное развитие в сфере чистой энергетики не всегда учитывает неподготовленность китайских энергосетей к приему возросшего объема энергии ветра и солнца. Процент энергопотерь в стране из-за технических проблем увеличился примерно на 19% за последние два года, и на данный момент примерно одна пятая всей вырабатываемой в Китае электроэнергии тратится впустую

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