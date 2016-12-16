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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Северо-Запада приняла участие в адаптации системы диагностики трансформаторов под требования российских энергетиков

МРСК Северо-Запада приняла участие в адаптации системы диагностики трансформаторов под требования российских энергетиков

22 декабря 2016, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

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 Специалисты ПАО   «МРСК Северо-Запада»  (дочерняя компания ПАО «Россети») приняли участие в проекте по адаптации мобильной системы диагностики трансформаторов к требованиям российских стандартов и нуждам электросетевых компаний. Методические рекомендации по совершенствованию программного обеспечения и эксплуатации прибора Transport X разработала главный специалист департамента технического обслуживания и ремонтов Светлана Высогорец, ранее полевые испытания данный комплекс прошел на электросетевых объектах филиала «Комиэнерго».
 
«Прибор Transport X позволяет проводить анализ растворенных диагностических газов в масле по месту установки трансформаторного оборудования, - рассказала Светлана Высогорец. – Это выгодно с точки зрения экономии времени. Такой подход позволяет существенно повысить скорость выполнения измерений: исключается стадия доставки пробы в лабораторию, а значит и сроки ремонтов и ввода электрооборудования в работу. Также есть возможность исключения ряда эксплуатационных расходов на содержание специальных помещений и соответствующей оснастки для классической лабораторной хроматографии. Более того, данный комплекс способен на месте анализировать полученный результат измерений с выдачей заключения».
 
На сегодняшний день для проведения, как плановых диагностических работ, так и диагностических работ после аварийных отключений  на отдаленных подстанциях, может потребоваться несколько дней на отправку в лаборатории проб масла и газа из газового реле с последующим хроматографическим анализом. По мнению энергетиков, после адаптации прибора к российским нормативам и требованиям службы эксплуатации МРСК Северо-Запада, он может стать альтернативой хроматографическим системам, традиционно применяемым в лабораториях.
 
По словам Евгения Аникина, представителя General Electric, вопрос адаптации комплекса Transport X, у производителя назревал давно, и специалисты МРСК Северо-Запада оказали неоценимую помощь в консультациях и доработке диагностической системы: «Во время совместного проекта в систему были интегрированы требования руководящих документов по стандартам РФ, реализовано удобное графическое отображение результатов, продолжается работа над формированием всех необходимых диагностических заключений».
 
Евгений Аникин добавил, что система Transport X уже применяется в добывающей отрасли, энергетике, и другими предприятиями России, эксплуатирующими собственные электроустановки, но работа с МРСК Северо-Запада стала первым опытом столь плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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