МРСК Северо-Запада приняла участие в адаптации системы диагностики трансформаторов под требования российских энергетиков

Специалисты ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») приняли участие в проекте по адаптации мобильной системы диагностики трансформаторов к требованиям российских стандартов и нуждам электросетевых компаний. Методические рекомендации по совершенствованию программного обеспечения и эксплуатации прибора Transport X разработала главный специалист департамента технического обслуживания и ремонтов Светлана Высогорец, ранее полевые испытания данный комплекс прошел на электросетевых объектах филиала «Комиэнерго».



«Прибор Transport X позволяет проводить анализ растворенных диагностических газов в масле по месту установки трансформаторного оборудования, - рассказала Светлана Высогорец. – Это выгодно с точки зрения экономии времени. Такой подход позволяет существенно повысить скорость выполнения измерений: исключается стадия доставки пробы в лабораторию, а значит и сроки ремонтов и ввода электрооборудования в работу. Также есть возможность исключения ряда эксплуатационных расходов на содержание специальных помещений и соответствующей оснастки для классической лабораторной хроматографии. Более того, данный комплекс способен на месте анализировать полученный результат измерений с выдачей заключения».



На сегодняшний день для проведения, как плановых диагностических работ, так и диагностических работ после аварийных отключений на отдаленных подстанциях, может потребоваться несколько дней на отправку в лаборатории проб масла и газа из газового реле с последующим хроматографическим анализом. По мнению энергетиков, после адаптации прибора к российским нормативам и требованиям службы эксплуатации МРСК Северо-Запада, он может стать альтернативой хроматографическим системам, традиционно применяемым в лабораториях.



По словам Евгения Аникина, представителя General Electric, вопрос адаптации комплекса Transport X, у производителя назревал давно, и специалисты МРСК Северо-Запада оказали неоценимую помощь в консультациях и доработке диагностической системы: «Во время совместного проекта в систему были интегрированы требования руководящих документов по стандартам РФ, реализовано удобное графическое отображение результатов, продолжается работа над формированием всех необходимых диагностических заключений».



Евгений Аникин добавил, что система Transport X уже применяется в добывающей отрасли, энергетике, и другими предприятиями России, эксплуатирующими собственные электроустановки, но работа с МРСК Северо-Запада стала первым опытом столь плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.