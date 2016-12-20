Международный инженерный чемпионат "Case-in": юбилейный сезон!

В феврале 2017 года стартует V юбилейный Международный инженерный чемпионат «Case-in». За 4 месяца работы Чемпионат охватит 47 вузов из 35 регионов России и стран СНГ. Более 3000 студентов будут бороться за путевку в финал Чемпионата, который традиционно состоится в Москве 30-31 мая 2017 года.



Международный инженерный чемпионат «Case-in» − единственный в России федеральный кейс − чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, эффективный инструмент передачи будущим специалистам – инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций. Чемпионат включает 5 направлений (Лиг): Электроэнергетика, Горное дело, Геологоразведка, Металлургия, Нефтегазовое дело.



Министр энергетики РФ Александр Новак, приветствуя участников Чемпионата 2017 года, отмечает: «За пять лет реализации Чемпионат стал авторитетной отраслевой площадкой, объединяющей все стороны, заинтересованные в развитии инженерно-технического потенциала России: государство, компании, высшие учебные заведения, отраслевые общественные инициативы, передовую молодежь.



Участвуя в Чемпионате, вы включаетесь в решение реальных проблем промышленных предприятий, перенимаете бесценный опыт выдающихся профессионалов и имеете возможность еще на студенческой скамье выстроить свою карьерную траекторию. Все знания и компетенции, которые вы приобретете в ходе Чемпионата, вам предстоит доказать в самом скором будущем, уже в качестве молодых специалистов».



Чемпионат представляет собой соревнование, в ходе которого студенческим командам необходимо за десять дней решить инженерный кейс, подготовленный по материалам ведущих отраслевых компаний и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из представителей отраслевых компаний научных и образовательных организаций.



Чемпионат состоит из очных отборочных этапов, проходящих на площадках вузов и московского финала для лучших команд.



Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена» и Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела». Соорганизатором Лиги по электроэнергетике выступает Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ, соорганизатором Лиги по нефтегазовому делу − Тюменский индустриальный университет.



По традиции торжественная церемония открытия каждой лиги Чемпионата пройдет в вузах, чья команда стала победителем лиги в предыдущем сезоне, поэтому официальное открытие Чемпионата состоится сразу в нескольких ведущих вузах страны: Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Лиги по электроэнергетике и по металлургии), Уральском государственном горном университете (Лига по горному делу), Иркутском национальном исследовательском техническом университете (Лига по геологоразведке), Тюменском индустриальном университете (Лига по нефтегазовому делу).



Юбилейный чемпионат включает 85 отборочных этапов на площадках 47 ведущих технических вузов России и стран СНГ. В финале, который по традиции пройдет в Москве 30 −31 мая 2017 года, команды – победители отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и за возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители Лиг по горному делу и по электроэнергетике также получат шанс принять участие в ежегодных летних образовательных программах «Горная школа» и «Энергия молодости».



В 2017 году национальными партнерами Чемпионата выступят пять федеральных министерств − Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.



Чемпионат ежегодно поддерживают крупнейшие отраслевые компании. В текущем сезоне использовать платформу Чемпионата для отбора наиболее перспективных будущих специалистов планируют: АО «СУЭК», ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Татнефть», АО «Росгеология», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Мечел», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Южуралзолото Группа Компаний», ООО «Руссдрагмет», АО «Сибирский антрацит», ООО УК «Колмар», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Восточная горнорудная компания», ПАО «РусГидро», ООО «Ай Эм Си Монтан», ПАО «Уралкалий», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Майкромайн Рус» и другие.



Международный инженерный чемпионат «Case-in» − 15 недельный марафон теснейшего взаимодействия будущих специалистов и профессионалов ТЭК и МСК. Чемпионат приглашает к участию партнеров: отраслевые компании, вузы, научные объединения – все организации и ведомства, заинтересованные в развитии кадрового потенциала топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.