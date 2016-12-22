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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

На сайте РНК СИГРЭ доступно интервью Генерального секретаря CIGRE Филиппа Адама об отношениях между CIGRE и ENTSO-e

На сайте РНК СИГРЭ доступно интервью Генерального секретаря CIGRE Филиппа Адама об отношениях между CIGRE и ENTSO-e

22 декабря 2016, 16:10
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Генеральный секретарь CIGRE Филипп Адам посетил ежегодное собрание Европейского сообщества операторов магистральных сетей в области электроэнергетики ENTSO-e (European Network of Transmission System Operators for Electricity), которое состоялось 8 декабря 2016 года в Брюсселе, Бельгия.

В ходе собрания Филипп Адам дал интервью на тему отношений между CIGRE и ENTSO-e.

Видео интервью доступно для просмотра ниже, а также по ссылке.

Компания: РНК СИГРЭ
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