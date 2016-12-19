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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Полувековой юбилей отпраздновали энергетики юго-востока Забайкалья

Полувековой юбилей отпраздновали энергетики юго-востока Забайкалья

22 декабря 2016, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧИТАЭНЕРГО

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21 декабря  коллектив производственного отделения Юго-Восточные электрические сети  филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Читаэнерго»  отметил двойной праздник.  В этом году это не только День энергетика, но и 50-летний юбилей предприятия.

Все эти годы коллектив Юго-Восточных электрических сетей остаётся верен главному принципу - работать профессионально и качественно. Уже 14 лет отделением руководит Владимир Иванович Фролов - заслуженный энергетик Российской Федерации, заслуженный работник Единой энергетической системы России.  В зоне ответственности отделения 7 административных районов Забайкальского края – Приаргунский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Калганский, Газимуро-Заводский, Нерзаводский и, частично, Борзинский.

Только за последние годы построены и реконструированы сотни километров линий электропередачи в Александрово – Заводском, Газимуро-Заводском и Краснокаменском районах. Возведены и включены в работу подстанции напряжением 110 кВ «Бутунтай», «Быстринская», «Бугдаинская» - мощнейшие центры питания для развивающейся промышленности региона. Кроме этого, проведенные энергетиками работы по модернизации оборудования позволили значительно повысить надежность электроснабжения всех жителей юго-востока, создали условия для экономического развития южных и юго-восточных районов Забайкальского края, обеспечили дополнительную  возможность вывода мощности Краснокаменской ТЭЦ.

Поздравить энергетиков с праздником приехали глава Приаргунского района,  руководители крупнейших организаций, и, конечно же, руководство филиала «МРСК Сибири» - «Читаэнерго».

«Ваш коллектив является надежной опорой для всей энергосетевой системы Забайкалья.  Здесь всегда работали и работают сейчас настоящие профессионалы - люди, любящие своё дело, знающие все тонкости профессии.  Коллектив Юго-Восточных электрических сетей  - одно из самых надежных подразделений нашей компании, которому можно доверить работу в самых нестандартных ситуациях», - отметил в своем поздравлении Алексей Солдатенко, директор филиала ПАО «МРСК Сибири» -«Читаэнерго». 

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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