Полувековой юбилей отпраздновали энергетики юго-востока Забайкалья

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧИТАЭНЕРГО
21 декабря коллектив производственного отделения Юго-Восточные электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Читаэнерго» отметил двойной праздник. В этом году это не только День энергетика, но и 50-летний юбилей предприятия.
Все эти годы коллектив Юго-Восточных электрических сетей остаётся верен главному принципу - работать профессионально и качественно. Уже 14 лет отделением руководит Владимир Иванович Фролов - заслуженный энергетик Российской Федерации, заслуженный работник Единой энергетической системы России. В зоне ответственности отделения 7 административных районов Забайкальского края – Приаргунский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Калганский, Газимуро-Заводский, Нерзаводский и, частично, Борзинский.
Только за последние годы построены и реконструированы сотни километров линий электропередачи в Александрово – Заводском, Газимуро-Заводском и Краснокаменском районах. Возведены и включены в работу подстанции напряжением 110 кВ «Бутунтай», «Быстринская», «Бугдаинская» - мощнейшие центры питания для развивающейся промышленности региона. Кроме этого, проведенные энергетиками работы по модернизации оборудования позволили значительно повысить надежность электроснабжения всех жителей юго-востока, создали условия для экономического развития южных и юго-восточных районов Забайкальского края, обеспечили дополнительную возможность вывода мощности Краснокаменской ТЭЦ.
Поздравить энергетиков с праздником приехали глава Приаргунского района, руководители крупнейших организаций, и, конечно же, руководство филиала «МРСК Сибири» - «Читаэнерго».
«Ваш коллектив является надежной опорой для всей энергосетевой системы Забайкалья. Здесь всегда работали и работают сейчас настоящие профессионалы - люди, любящие своё дело, знающие все тонкости профессии. Коллектив Юго-Восточных электрических сетей - одно из самых надежных подразделений нашей компании, которому можно доверить работу в самых нестандартных ситуациях», - отметил в своем поздравлении Алексей Солдатенко, директор филиала ПАО «МРСК Сибири» -«Читаэнерго».