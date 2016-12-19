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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Поздравление Генерального директора ПАО "Россети" О.М. Бударгина с Днем энергетика

Поздравление Генерального директора ПАО Россети О.М. Бударгина с Днем энергетика

22 декабря 2016, 13:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССИЙСКИЕ СЕТИ

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 Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздником - Днем энергетика!

Начало текущего осенне-зимнего периода подвергло нас серьезным испытаниям – в ряде регионов страны были зафиксированы аномальные погодные явления, повлиявшие на работу энергооборудования.

Но мы с честью справились с этими вызовами!

Энергетики «Россетей», не жалея себя, и в снег, и в дождь, и в холод, днем и ночью, оперативно устраняли последствия разгула стихии, возвращая свет и тепло в дома.

Наш профессионализм был отмечен по достоинству. Нашу работу высоко оценили руководителей территорий и, самое главное, те, ради кого мы работаем, – наши потребители. Мы получили десятки, сотни благодарностей от простых людей за самоотверженный труд.

День энергетика по традиции отмечается в канун нового года. Уже сейчас очевидно, что он будет непростым, но крайне интересным и даже в чем-то прорывным.

Помимо задачи обеспечения надежности и качества электроснабжения, эффективности, трудовой дисциплины, нам предстоит активизировать внедрение высоких технологий в нашу работу, продолжить совершенствование системы управления, раскрыть дополнительный внутренний потенциал трудовых коллективов.

У меня нет ни малейшего сомнения в успехе, потому что «Россети» уже не раз доказывали: наша сила в команде, профессионализме и единстве взглядов.

Мы живем в яркую эпоху общемирового признания роли России в поддержании глобальной стабильности. Уверен, каждый сотрудник группы «Россети» своим ежедневным трудом подтверждает, что достоин звания гражданина нашей великой страны.

Личного счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким!

С Днем энергетика! С Новым годом!

О. Бударгин

Компания: ПАО "Россети"
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