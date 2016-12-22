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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Поздравление с Днем энергетика Председателя Правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова

Поздравление с Днем энергетика Председателя Правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова

22 декабря 2016, 15:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Дорогие коллеги, работники и ветераны энергетики!

Наш главный профессиональный праздник появился в календаре ровно полвека назад. Он связывает не одно поколение работников отрасли, напоминает нам о том вкладе, который энергетики вносят в социально-экономическое развитие страны.

В этот день мы чествуем тех, кто создавал Единую энергосистему России и развивает ее сегодня, ветеранов энергетики и недавних студентов.

Кредо нашей профессии – быть там, где мы нужны нашим потребителям. Там, где бесперебойная работа энергетической инфраструктуры, развитие магистральных электрических сетей дает мультипликативный эффект и создает условия для роста экономики.

Во многом это удается благодаря сохранению профессиональной общности и преемственности поколений. Вместе, возводя новые объекты и модернизируя существующие, мы складываем новый облик российской электроэнергетики.

Федеральная сетевая компания традиционно занимает лидирующие позиции в отрасли, обеспечивает высокую надежность и качество услуг для своих клиентов. Уверен, так будет и впредь. 

Хочу поблагодарить вас за профессиональный, ответственный подход к работе, за стойкость и решительность, за ваш непростой труд.

С Днем энергетика!

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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