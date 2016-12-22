Поздравление с Днем энергетика Председателя Правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 15:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
Дорогие коллеги, работники и ветераны энергетики!
Наш главный профессиональный праздник появился в календаре ровно полвека назад. Он связывает не одно поколение работников отрасли, напоминает нам о том вкладе, который энергетики вносят в социально-экономическое развитие страны.
В этот день мы чествуем тех, кто создавал Единую энергосистему России и развивает ее сегодня, ветеранов энергетики и недавних студентов.
Кредо нашей профессии – быть там, где мы нужны нашим потребителям. Там, где бесперебойная работа энергетической инфраструктуры, развитие магистральных электрических сетей дает мультипликативный эффект и создает условия для роста экономики.
Во многом это удается благодаря сохранению профессиональной общности и преемственности поколений. Вместе, возводя новые объекты и модернизируя существующие, мы складываем новый облик российской электроэнергетики.
Федеральная сетевая компания традиционно занимает лидирующие позиции в отрасли, обеспечивает высокую надежность и качество услуг для своих клиентов. Уверен, так будет и впредь.
Хочу поблагодарить вас за профессиональный, ответственный подход к работе, за стойкость и решительность, за ваш непростой труд.
С Днем энергетика!