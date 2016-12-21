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Пресс-релизы

"Ростелеком" провел " оптику" во все МФЦ Кабардино-Балкарии

Ростелеком провел оптику во все МФЦ Кабардино-Балкарии

22 декабря 2016, 12:49
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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Специалисты «Ростелекома» завершили масштабную работу по обеспечению «оптикой» ста отделений Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарии.

При организации волоконно-оптических линиий связи (ВОЛС) для МФЦ компания использовала технологию FTTb (Fiber To The Building – оптика до здания). Технология FTTb позволяет предоставлять пользователям по одной линии комплекс телекоммуникационных услуг, включающих высокоскоростной доступ в интернет, организацию защищённых виртуальных частных сетей, «Интерактивное телевидение» - более 200 каналов в цифровом качестве, в том числе в формате высокой четкости (HD).

Барасби Машуков, директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Созданная инфраструктура связи позволит в полном объеме удовлетворить потребности нашего клиента в современных телекоммуникационных услугах. Кроме этого, при необходимости на базе оптической сети передачи данных мы можем организовать дополнительные услуги: виртуальную частную сеть (VPN, Virtual Private Network), аудио- и видеоконференцсвязи, внешнего и внутреннего видеонаблюдения, облачные сервисы и многое другое».

Оптические технологии позволяют обработать больший объем информации подразделениям МФЦ, а также сделать более доступным и качественным получение государственных услуг. Одной из основных задач работы МФЦ является предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна». Деятельность отделений МФЦ избавляет жителей КБР от необходимости сбора справок и документов в различных инстанциях.

Развитая и надежная телекоммуникационная инфраструктура компании, защищенные каналы связи, центры обработки данных, информационные услуги и опыт реализации значимых национальных проектов позволяют оператору успешно решать масштабные и нестандартные задачи, как на федеральном, так и на региональном уровне.

Компания: ПАО "Ростелеком"

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