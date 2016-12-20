Системный оператор ввел в эксплуатацию новое здание диспетчерского центра в Красноярске

22 декабря в Красноярске состоялось торжественное мероприятие в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию нового здания диспетчерского центра Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ).



В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов, генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов, директор Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ Владимир Смирнов, руководители крупнейших энергокомпаний Красноярского края.



Главная цель проекта – повышение надежности оперативно-диспетчерского управления Красноярской энергосистемой.



«Управление режимами работы региональной энергетической системы из нового диспетчерского центра позволит расширить наблюдаемость текущего состояния объектов диспетчеризации, ускорить принятие диспетчерами грамотных оперативных решений, добиться большей эффективности планирования и управления режимами, обеспечит условия для развития инфраструктуры оперативно-диспетчерского управления в энергосистеме Красноярского края и республики Тыва», – сообщил генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов в процессе ознакомления гостей с возможностями диспетчерского центра.



Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский высоко оценил оснащенность диспетчерского центра. «Очень рад, что в День энергетика мы открываем такой важный и современный по технологическому оснащению объект. Диспетчерский центр, регулирующий работу энергетического комплекса Красноярского края и соседней республики Тыва — это основа жизнеобеспечения, функционирования экономики, безопасности. Конечно, для реализации этих базовых задач нужна современная техника и технологии, и здесь сделано все с очень большим запасом надежности. Для нас электроэнергетика — это не только базовая отрасль экономики, но и условие развития производства и повышения качества жизни», - подчеркнул губернатор.



Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ был создан в 2003 году для осуществления функций оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Красноярского края и республики Тыва. В диспетчерском управлении и ведении Красноярского РДУ находятся объекты генерации на 2 гидроэлектростанциях, 10 тепловых электростанциях, 2 газотурбинных электростанциях, суммарной установленной электрической мощностью почти 15,9 ГВт и объекты электросетевого комплекса: 17 линий электропередачи класса напряжения 500 кВ, 98 линий 220 кВ, 134 линии 110 кВ. С момента своего создания Красноярское РДУ располагалось на арендованных площадях, что накладывало ограничения на развитие технологической инфраструктуры оперативно-диспетчерского управления региональной энергосистемой, а также не отвечало техническим требованиям, предъявляемым к диспетчерским центрам Системного оператора.



В сентябре 2014 года в рамках реализации территориального инвестиционного проекта АО «СО ЕЭС» по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению Красноярского РДУ, после завершения проектно-изыскательских работ, разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы, Системным оператором было развернуто строительство собственного здания диспетчерского центра в Красноярске. В течение двух лет выполнены строительно-монтажные работы, создана инженерная инфраструктура диспетчерского центра, проведено оснащение здания новейшими средствами технологического диспетчерского управления.



Спроектированный и построенный с учетом специфики круглосуточной деятельности, новый диспетчерский центр представляет собой 5-этажное здание общей площадью 3903 м2. Он объединяет в себе передовые инженерно-строительные технологии и последние технологические достижения в области оперативно-диспетчерского управления.



В диспетчерском зале установлен современный диспетчерский щит на основе 18 видеопроекционных кубов. Новое оборудование значительно повышает возможности визуализации состояния энергообъектов операционной зоны.



Здание оснащено интегрированной системой безопасности объекта и системой мониторинга функционирования инженерного оборудования. Надежность диспетчерской связи и передачи данных обеспечивают волоконно-оптические линии связи.



Для непрерывного и надежного управления энергосистемой в любых нештатных ситуациях в здании предусмотрено бесперебойное гарантированное энергоснабжение от автономного источника питания технологического оборудования, средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированной системы диспетчерского управления, включая диспетчерский щит.



Для подготовки и повышения квалификации специалистов оборудован пункт тренажерной подготовки персонала. Его возможности позволяют проводить не только обучение специалистов технологического блока и противоаварийные тренировки диспетчеров Красноярского РДУ, но и общесистемные тренировки с участием оперативного персонала генерирующих и сетевых объектов энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва.



Перевод функций оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Красноярского края и Республики Тыва в новое здание запланирован на март 2017 года после проведения всех необходимых технических мероприятий.