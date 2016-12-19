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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники филиала "Мордовэнерго" вручили новогодние подарки воспитанникам школы-интерната

Сотрудники филиала Мордовэнерго вручили новогодние подарки воспитанникам школы-интерната

22 декабря 2016, 12:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

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20 декабря в гости к воспитанникам Краснослободской коррекционной школы-интерната с новогодними подарками приехали сотрудники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго».

На протяжении нескольких лет энергетики дарят радость юным воспитанникам школы и не оставляют их без внимания. В этом году ребята получили сладкие подарки и игрушки, собранные в ходе благотворительной акции среди работников филиала. Воспитанники коррекционной школы вместе с учителями подготовили театрализованное музыкальное представление. Все дети пришли на праздник в красивых новогодних костюмах, которые сделали своими руками. Сплоченная работа преподавательского коллектива и индивидуальный подход к ребятам дали свои положительные результаты: несмотря на физические недуги, воспитанники школы с радостью продемонстрировали все свои таланты.

Искренние слова благодарности в адрес энергетиков выразила директор Ольга Нуждина. Она отметила, что благотворительную акцию, которую в предновогодние дни провели представители филиала «Мордовэнерго», воспитанники по достоинству оценили, подтвердив благодарность счастливыми детскими улыбками.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
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