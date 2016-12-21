"Тюменьэнерго" оперативно устранило технологическое нарушение на линии электропередачи, питающей дачный сектор

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 13:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, ЛЭП
Бригады АО «Тюменьэнерго» в сжатые сроки устранили технологическое нарушение на электросетевом оборудовании, питающем потребителей дачного сектора в районе поселка Метелево города Тюмени.
По информации Центрального РЭС Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети, отключение ВЛ 10 кВ «Воронино» произошло в 05:46 утра 21 декабря. Уже через 2 часа практически все потребители были запитаны. Полностью работы по устранению аварийной ситуации были завершены в 11:52, и электроснабжение восстановлено по нормальной схеме.
Отметим, что значительная часть времени персоналу «Тюменьэнерго» потребовалось для проведения осмотра стороннего оборудования, собственники которого не заключили договор с энергокомпанией на обслуживание сетей. Для выявления причины технологического нарушения бригадам пришлось осматривать сторонние объекты: 24 трансформаторные подстанции, не находящиеся на балансе и обслуживании компании «Тюменьэнерго». Работы по определению и устранению повреждения на оборудовании проводились на открытом воздухе при температуре минус 39 градусов. В проведении ремонтно-восстановительных работ было задействовано две бригады Центрального РЭС Тюменского ТПО в составе восьми человек и четырех единиц техники.
Компания «Тюменьэнерго» напоминает потребителям о работе единого круглосуточного телефона горячей линии по вопросам технологических нарушений: 8-800-200-55-02.
Отметим, что в условиях аномальных морозов, установившихся в Тюменской области, все объекты компании «Тюменьэнерго» функционируют стабильно, а персонал готов к работе в условиях максимальных нагрузок и низких температур и подтверждает это при устранении аварийных ситуаций.