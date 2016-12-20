Урок электробезопасности провёл Молодежный совет "Колэнерго"

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 17:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО
Председатель Молодёжного совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») Евгения Муракаева организовала в 43-й мурманской школе урок электробезопасности.
В уроке приняли участие двадцать учеников 4 класса. Ребятам напомнили основные правила обращения с электричеством в быту, объяснили, какие объекты могут представлять угрозу для здоровья и жизни человека. Школьникам рассказали, насколько опасно приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, набрасывать различные предметы на линии электропередачи.
В качестве наглядной агитационной продукции школьники получили в подарок тетради с иллюстрациями, разъясняющими, в каких ситуациях электрооборудование может представлять угрозу для здоровья и жизни человека, а также памятки «Электробезопасное селфи», специально подготовленные для юных любителей запечатлеть себя на фоне технических объектов. Кроме того, для школьной библиотеки были переданы книги, в которых в форме увлекательной сказки рассказывается об электричестве и энергетических профессиях.
Уроки по электробезопасности для детей и подростков проходят в образовательных учреждениях Мурманской области в рамках программы мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц.
В рамках этой программы МРСК Северо-Запада (входит в ПАО «Россети») открыла два интернет-портала для детей и взрослых.
Электронный ресурс «Электробезопасность взрослым» является полноценной энциклопедией электробезопасности, содержит 11 разделов, более 100 иллюстраций, порядка 400 правил и примеров, видеоролики и интерактивные приложения.
Портал для детей "Подружись с электричеством" выделен на отдельную площадку http://electrofriend.mrsksevzap.ru с ярким дизайном и большими мультимедийными возможностями.
«Подружись с электричеством» содержит архив лучших материалов, адаптированных для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, уникальные тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.