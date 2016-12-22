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Отраслевые новости: Россия

Уставный капитал Российского экспортного центра будет увеличен на 732 млн рублей

Уставный капитал Российского экспортного центра будет увеличен на 732 млн рублей

22 декабря 2016, 14:49
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Уставный капитал Российского экспортного центра будет увеличен на 732 млн рублей. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в котором принял участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Средства пойдут на создание региональной инфраструктуры поддержки экспорта, торговых домов за рубежом и на продвижение товаров и их популяризацию на иностранных рынках», – пояснил Дмитрий Медведев.

Также он сообщил, что подписаны три постановления, которые направлены на формирование национальной системы поддержки экспорта, прежде всего высокотехнологичных товаров. Российские производители смогут компенсировать часть затрат, которые связаны с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности и сертификацией высокотехнологичной продукции, а также неизбежны при адаптации наших товаров к стандартам и требованиям внешних рынков.

Члены президиума совета обсудили паспорт приоритетной программы по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Кроме того, были рассмотрены паспорт приоритетного проекта «Чистая страна» и подходы к разработке приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология» в части реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию.

В заседании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, заместители Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Александр Хлопонин, помощник Президента РФ Андрей Белоусов и главы профильных федеральных министерств.

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