Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 14:49
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
Уставный капитал Российского экспортного центра будет увеличен на 732 млн рублей. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в котором принял участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Средства пойдут на создание региональной инфраструктуры поддержки экспорта, торговых домов за рубежом и на продвижение товаров и их популяризацию на иностранных рынках», – пояснил Дмитрий Медведев.
Также он сообщил, что подписаны три постановления, которые направлены на формирование национальной системы поддержки экспорта, прежде всего высокотехнологичных товаров. Российские производители смогут компенсировать часть затрат, которые связаны с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности и сертификацией высокотехнологичной продукции, а также неизбежны при адаптации наших товаров к стандартам и требованиям внешних рынков.
Члены президиума совета обсудили паспорт приоритетной программы по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Кроме того, были рассмотрены паспорт приоритетного проекта «Чистая страна» и подходы к разработке приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология» в части реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию.
В заседании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, заместители Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Александр Хлопонин, помощник Президента РФ Андрей Белоусов и главы профильных федеральных министерств.