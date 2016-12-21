В День энергетика мэр столицы посетил новую подстанцию МОЭСК

22 декабря 2016 г. мэр Москвы Сергей Собянин посетил новую подстанцию (ПС) 220/20/10 кВ "Кожевническая" ПАО "МОЭСК" (входит в ГК «Россети»). Сергей Собянин в сопровождении генерального директора ПАО «Россети» Олега Бударгина и генерального директора ПАО «МОЭСК» Петра Синютина посетил один из самых современных питающих центров столицы.



"Правительство Москвы продолжает системную работу по повышению надежности электроснабжения города. В рамках этой работы ежегодно мы вводим в эксплуатацию 1-2 новые крупные электроподстанции, питающие энергией сотни потребителей. Новая подстанция "Кожевническая" обеспечит энергией новые жилые комплексы и общественные здания Замоскворечья, Даниловского, Донского, ряда других южных и центральных районов Москвы. Одним из получателей энергии "Кожевнической" будет парк "Зарядье", – отметил Сергей Собянин.



ПС "Кожевническая" общей трансформаторной мощностью 400 МВА обеспечит выдачу мощности с нового парогазового энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-20, введенного в действие 22 декабря 2015 г., и станет частью опорной распределительной сети 20 кВ, создаваемой в целях повышения надежности электроснабжения столицы. Преимуществом сетей 20 кВ (по сравнению с преобладающими в городе сетями 6 кВ и 10 кВ) является возможность передачи электрической энергии на большие расстояния с меньшими потерями.



«Мы выполнили задачу правительства Москвы идти опережающими темпами по отношению к развитию экономики города. Новая подстанция позволит обеспечить электроснабжением промышленные предприятия, новые жилые микрорайоны, построить социальные объекты - поликлиники, школы, детские сады, а также присоединить новых потребителей.



За последние три года доступность подключения к сетям значительно повысилась. Количество заявок на подключение к сетям Россетей в Москве увеличилось в три раза», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.



Строительство ПС "Кожевническая" велось в стесненных условиях на небольшом земельном участке площадью 1,16 га. Тем не менее, строителям удалось органично вписать в прилегающую застройку новые здания в стиле хай-тек, разместив в сверхмалых габаритах современное и экологичное оборудование 3-х классов напряжения (220, 20, и 10 кВ).



Строительные работы начались в 2013 году, завершены в 2016 году.



«Ввод в эксплуатацию современной подстанции со значительным запасом мощности имеет стратегическое значение для развития Москвы. ПС «Кожевническая» относится к питающим центрам нового поколения. Она оснащена современным оборудованием, максимально отвечающим требованиям надежности, эффективности и безопасности», – подчеркнул генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин.



ПС «Кожевническая» обеспечит централизованное электроснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий, расположенных в районах «Даниловский», «Донской», «Замоскворечье», «Таганский», «Якиманка», а также присоединение новых потребителей по сети 20 и 10 кВ в ЦАО и ЮАО г. Москвы. В ближайшие годы в этих районах ожидается прирост электропотребления, который потребует соответствующего энергообеспечения. К электроснабжению, в том числе, будет подключен строящийся парк «Зарядье», не имеющий аналогов в столице, и ряд других объектов.



В ходе осмотра подстанции «Кожевническая» Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником персонал питающего центра, пожелал энергетикам здоровья и безаварийной работы.