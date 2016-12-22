В День открытых дверей в канун Дня энергетика в филиал "Каббалкэнерго" пришли студенты

В Канун Дня энергетика филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») радушно открыл двери для студентов 4 курса факультета механизации и энергообеспечения предприятий Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова. Энергетики подготовили для ребят насыщенную и интересную экскурсионную программу. В ходе познавательного мероприятия будущим энергетикам детально рассказали о выбранной ими профессии, познакомили с основными направлениями деятельности компании, рассказали о ее структуре, крупных энергообъектах и перспективах дальнейшего развития.



Большое впечатление на студентов выпускного курса произвело посещение Центра управления сетями – «сердца» предприятия. Под контролем начальника диспетчерской службы Нурмагомеда Докшукина ребята осмотрели огромный современный диспетчерский мнемо-щит, на котором в режиме реального времени отражается работа объектов энергокомплекса, познакомились с его работой, оперативно-технологическим управлением сетей и подстанций.



Диспетчер Андрей Цвях рассказал студентам о схемах на диспетчерском щите, труде диспетчеров и применяемых технологиях в процессе управления республиканской энергосистемой. Нурмагомед Докшукин отметил, что подготовка профессиональных кадров для диспетчерского управления проводится очень тщательно и является одним из приоритетов кадровой политики.



В учебном классе для будущих энергетиков было проведено занятие по профилактике производственного и бытового электротравматизма. На тренировочном манекене «Гоша» студенты вместе со специалистами группы производственной безопасности и производственного контроля отработали реанимацию пострадавшего от электрического тока. С целью проведения опроса среди студентов энергетики раздали им анкеты для проверки знаний правил электробезопасности. Об итогах анкетирования энергетикам сообщат преподаватели вуза. На память ребята получили листовки по профилактике электротравматизма.



Филиал МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» тесно сотрудничает с данным учебным заведением, начиная с первого курса проводя подобные Дни открытых дверей, экскурсии, конкурсы, акции, чтобы ребятам было интересно и они имели представление о том, что их ждет в будущей профессии. Это дает возможность молодежи осознать свой выбор, представить, с чем придется иметь дело. Подобные мероприятия расширяют знания студентов о принципах функционирования электроэнергетического комплекса республики, страны и одновременно являются одним из инструментов профессиональной ориентации.



«Для ребят, которые избрали для себя энергетику как будущую профессию, - это не просто интересная и познавательная экскурсия, а осознание правильности сделанного выбора, - в один голос вторят преподаватели Артур Сохроков и Аслан Кумахов. - Некоторые решили пойти по стопам родителей, которые работают в филиале «Каббалкэнерго». Молодые люди и девушки хотят стать потомственными энергетиками, потому что с детства слышали и интересовались этой достойнейшей профессией, которая с высокими темпами набирает престижность среди молодежи».