В Госдуму внесен законопроект о штрафах за задержку оплаты по госконтрактам

Кодекс об административных правонарушениях пополнится новой статьей о штрафах для чиновников — за задержки оплаты по госконтрактам. Такие поправки правительство внесло в Госдуму. Бизнес просил президента о подобных санкциях, а также о 30-дневном сроке оплаты госконтрактов еще весной. Эксперты полагают, что это поможет в борьбе с откатами, но при этом отмечают, что количество действующих видов штрафов при госзакупках для чиновников уже достигло 60.



Белый дом внес в Госдуму поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые расширяют список санкций для чиновников, нарушающих нормы закона о госзакупках. В документе предлагается штрафовать их за нарушение срока и порядка оплаты по госконтрактам на суммы 30-50 тыс. руб., а при повторном нарушении — дисквалифицировать на один-два года.



Ущемление прав предпринимателей из-за неоплаты по госконтрактам носит массовый характер, приводятся в пояснительной записке аргументы Минэкономики. На начало сентября бюджеты всех уровней накопили 30,5 млрд руб. долга перед бизнесом по госконтрактам, сообщала ранее Генпрокуратура. На проблему с ростом задолженности бизнес-омбудсмен Борис Титов жаловался президенту еще в 2015 году — тогда долг составлял 25 млрд руб. В апреле 2016-го главы бизнес-объединений просили Владимира Путина "обеспечить принятие" до конца весенней сессии Госдумы двух законопроектов: о штрафах для заказчиков за задержки оплаты, а также о 30-дневном сроке оплаты по госконтрактам (сейчас такое ограничение есть только для малого бизнеса). Проект о месячном сроке оплаты Госдума приняла в первом чтении в конце ноября.



Как подсчитали в Институте госзакупок, сейчас для чиновников уже действует больше 60 видов штрафов за нарушения на разных этапах закупок — от планирования до неисполнения предписаний контролеров. Директор Института госзакупок Андрей Храмкин отмечает, что новый проект поможет бороться с коррупционными практиками — например, когда у поставщика вымогают откат, грозя рассчитаться с ним в конце года, или когда средства госзаказчика до расчетов с поставщиками оборачиваются в банках.



Гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов отмечает, что в поправках есть "подводные камни" — они не учитывают случаев, когда заказчик невиновен в задержке. "Несвоевременная оплата может быть вызвана, например, задержкой выплаты со стороны Федерального казначейства либо изменением лимитов по этой статье в процессе исполнения контракта",— говорит эксперт.



За три квартала 2016 года объем заключенных контрактов по закону о госзакупках составил 4,3 трлн руб., сообщала Счетная палата. С 1 января 2017 года этот объем может вырасти за счет унитарных предприятий, которые выводятся с этой даты из-под действия закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ). Но это правило уже обрастает исключениями — сегодня Госдума, скорее всего, примет в третьем чтении закон, который позволит крупнейшим ФГУПам по согласованию с администрацией президента выбирать поставщиков по своему усмотрению. По сведениям "Ъ", в поправках заинтересованы государственные СМИ, Центризбирком и оборонные ФГУПы.

Источник: Коммерсант.