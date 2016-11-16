В честь лучшей сквозной вахты 2016 года на Приморской ГРЭС поднят флаг Трудовой Славы

В филиале «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» подведены итоги работы оперативного персонала Приморской ГРЭС за 2016 год. Первое место среди четырех сквозных вахт присуждено вахте «В», возглавляемой начальником смены станции Константином Тырцевым. В честь победителей на Приморской ГРЭС поднят флаг Трудовой Славы.



На торжественном построении оперативного персонала лучшую вахту года поздравили директор филиала «ЛуТЭК» Андрей Здоренко и главный инженер Роман Бугаец. «Ежегодно на День Энергетика поднимать флаг Трудовой Славы в честь лучшего коллектива – это давняя традиция, заложенная еще первым поколением энергетиков Приморской ГРЭС более сорока лет назад. Но и сегодня мы видим в этом глубокий смысл, потому что трудовое соперничество заставляет постоянно совершенствоваться в профессии, развиваться: тех, кто немного отстает, - подтягиваться, лучших – становиться еще лучше. По итогам объективной оценки результатов труда оперативного персонала в 2016 году лучшей признана сквозная вахта «В» начальника смены станции Константина Тырцева. Мы вами гордимся и желаем еще не раз повторить этот трудовой подвиг!», - приветствовал отличившихся энергетиков Андрей Здоренко.



Основными критериями оценки работы сквозных вахт является уровень ведения режимов работы станции в рыночных условиях, минимизация аварийности энергооборудования. «Вахта «В» - лучшая в плане ведения режима работы основного оборудования, объемов принимаемого топлива, снижения аварийности оборудования, выработки обессоленной воды, работы систем гидрозолоудаления и других показателей. Желаю вам и в дальнейшем не нарушать свою трудовую традицию, а персоналу других цехов – равняться на лучшую сквозную вахту!», - пожелал героям дня и всему оперативному персоналу Роман Бугаец.



Под аплодисменты участников торжественной церемонии флаг Трудовой Славы поднял начальник смены станции Константин Тырцев. Его фамилия возглавляет список имен лучшей сквозной вахты 2016 года на почетной табличке, установленной на флагштоке. Это начальники смены: электрического цеха – Игорь Васькин, котлотурбинного цеха – Сергей Шаров, цеха тепловой автоматики и измерений – Евгений Галушкин, химического цеха – Елена Малеванник, цеха гидротехнических сооружений – Фарид Газизов, цеха топливоподачи – Иван Курский и Геннадий Глущук.



Константин Тырцев пришел на Приморскую ГРЭС в 1979 году, прошел путь от ученика слесаря цеха централизованного ремонта до начальника смены станции. «Начальник смены станции управляет всем технологическим процессом, в его подчинении находятся порядка 130 специалистов основных и вспомогательных цехов. Наша задача – выработка электрической энергии соответствующего качества и обеспечение безаварийной работы оборудования. Победа в общестанционных соревнованиях – заслуга всего коллектива вахты. Присуждение нам первого места мы воспринимаем как особую ответственность, стимул, чтобы работать еще лучше», - говорит Константин Тырцев.



Вахта «В» лидирует в течение трех последних лет. «Не стоят на месте и другие вахты. Передовикам уже «наступает на пятки» вахта «Б» начальника смены станции Евгения Антовщука. А это значит, что оперативный персонал перенимает передовой опыт оптимального ведения режимов работы энергооборудования, надежного выполнения диспетчерских графиков несения нагрузки», - отмечает накал соперничества заместитель главного инженера филиала Алексей Ковалец.