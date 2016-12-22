Воркутинские ТЭЦ прошли аномальные холода с запасом мощности

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 16:38
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
К профессиональному празднику, Дню энергетика специалисты «Т Плюс» выполнили первый этап плана мероприятий по устранению недостатков и обеспечению нормативного состояния оборудования Воркутинской ТЭЦ-2. План разработан компанией в связи с включением Воркутинского и Интинского энергоузлов в перечень регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения и предусматривал 135 мероприятий в 2016 году.
Эти мероприятия вместе с реализацией масштабной инвестпрограммы, достигшей в 2016 году почти 500 млн руб., позволили ООО «Воркутинские ТЭЦ» успешно выдержать испытание первыми серьезными морозами в нынешнем осенне-зимнем периоде. На минувшей неделе, когда столбик термометра опускался до отметки -43 градуса С, энергоисточники не только полностью обеспечили потребность Воркутинского и Интинского энергоузлов, неся заданную диспетчерскую нагрузку (суммарная генерация на обеих ТЭЦ достигала 210 МВт), но и осуществляли переток мощности в энергосистему страны в объеме до 50 МВт.
До этого также гладко были пройдены уже три 30-градусных пика за текущую зиму. В целом же отопительный сезон в Воркуте продолжается более четырех месяцев без серьезных проблем для большинства потребителей.
Предприятие продолжает действовать в режиме повышенной готовности, который вводится при пониженных температурах наружного воздуха. На данный момент для выполнения графика электрической нагрузки ТЭЦ-2 использует 5 котлоагрегатов (3 находятся в резерве) и 5 турбоагрегатов (2 в резерве). Располагаемый состав оборудования позволяет с запасом обеспечивать надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, при этом на ТЭЦ-2 продолжаются регламентные работы на одном из котлоагрегатов. Они будут завершены к концу недели.