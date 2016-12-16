Завершаются работы в здании релейных панелей

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 17:54
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Этот важный объект строящейся Ленинградской АЭС находится в высокой степени готовности. Часть оборудования уже поставлена под напряжение. В течение 2016 года работы здесь вели специалисты четвертого участка АО «СЭМ». Они полностью смонтировали оборудование здания. На объекте было задействовано более 70 сотрудников участка.
Здание релейных панелей предназначено для релейной защиты автоматики комплектного распределительного устройства - КРУЭ 330 кВ и КРУЭ 750 кВ. Релейные панели расположены в помещении на отметке +4,350. Они представляют собой шкафы высотой два метра, шириной 60 см. Каждый шкаф весит около 200 кг. Ряды панелей установлены на специальные фальшполы, под которыми проложены все кабельные связи.
Погрузку этого высокотехнологичного оборудования в здание выполняли с помощью автокрана, а подъем на второй этаж – лебедкой. Всего было установлено 140 релейных панелей. Сейчас в помещении релейных панелей идут пусконаладочные работы. Основные работы по проекту на объекте сэмовцы уже выполнили.
Также специалисты АО «СЭМ» собрали кабельные металлоконструкции на отметке -3,600 и проложили по ним сотни метров кабеля. Кроме этого они выполнили работы по прокладке кабеля в двух подземных туннелях, которые соединяют здание релейных панелей с комплектным распределительным устройством (КРУЭ 330) и зданием общестанционного распределительного устройства собственных нужд 10кВ (РУСН 10 кВ).
Длина одной нитки кабеля достигала 1000 метров. Сегодня работы с кабельной продукцией, необходимой для испытаний, полностью завершены.