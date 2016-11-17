Завершено проектирование ВЛ 220 кВ Обнинская – Созвездие 1,2

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 15:25
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: НТЦ ФСК ЕЭС, ЛЭП
Чертёж опоры ПК220-М-2
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» успешно завершило работы по проектированию ВЛ 220 кВ Обнинская - Созвездие 1,2 по титулу: «Строительство ВЛ 220 кВ Обнинская-Созвездие 1,2».
Данный проект позволяет значительно осуществить выдачу мощности с проектируемой ПС 500 кВ Обнинская в Обнинский энергоузел, тем самым значительно повысить надёжность электроснабжения городов Обнинск, Малоярославец, Боровск, Балабаново, а также Обнинского и Ворсинского технопарков.
Проект выполнен с применением как вполне традиционных решётчатых опор типа У220-2 и многогранных типа ПМ220-2, так и более редких решётчатых типа У220-2тп и многогранных типа УМ220-2В-20.0-20-2ТМ. Также на проектируемой ВЛ в качестве участка опытной эксплуатации, предполагается применение композитных опор типа ПК220-2