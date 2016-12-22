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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго ввело 31 МВА дополнительной мощности для повышения качества энергоснабжения потребителей пригорода Краснодара

Кубаньэнерго ввело 31 МВА дополнительной мощности для повышения качества энергоснабжения потребителей пригорода Краснодара

22 декабря 2016, 15:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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С начала 2016 года в рамках реализации ремонтной и инвестиционной программ специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выполнили комплекс технических мероприятий в распредсети краснодарского энергорайона. Это позволило ввести 31,7 МВА дополнительной трансформаторной мощности и повысить надежность и качество электроснабжения более 200 тысяч человек, проживающих в сельской местности шести районов Краснодарского края и Адыгеи (прилегающие районы и пригород Краснодара).

 С начала 2016 года  специалисты Краснодарских электрических сетей провели замену порядка 400 опор распредсети, отремонтировали более 160 км и заменили 100 км сетей низкого напряжения, около 40 трансформаторных подстанций.

В рамках реконструкции, нового строительства и технологического присоединения краснодарские энергетики построили и ввели в эксплуатацию более 160 км ВЛ 10-0,4 кВ, заменили около двух тысяч ответвлений в жилые здания. При замене ответвлений энергетики использовали самонесущий изолированный провод. Он более прочен и устойчив к внешним воздействиям, менее подвержен образованию изморози и, что важно, такой провод не пригоден для вторичной переработки и потому не представляет ценности для расхитителей цветных металлов.

 – В этом году выполнен значительный объем работ по повышению надежности работы распределительных сетей, – прокомментировал директор Краснодарского филиала Кубаньэнерго Владимир Михайлов. – Но многое еще предстоит сделать, поэтому продолжаем направлять все необходимые ресурсы, силы и средства на обновление и строительство сетей низкого напряжения.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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