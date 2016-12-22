Кубаньэнерго ввело 31 МВА дополнительной мощности для повышения качества энергоснабжения потребителей пригорода Краснодара

Розыгрыш умных часов!
22 декабря 2016, 15:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
С начала 2016 года в рамках реализации ремонтной и инвестиционной программ специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выполнили комплекс технических мероприятий в распредсети краснодарского энергорайона. Это позволило ввести 31,7 МВА дополнительной трансформаторной мощности и повысить надежность и качество электроснабжения более 200 тысяч человек, проживающих в сельской местности шести районов Краснодарского края и Адыгеи (прилегающие районы и пригород Краснодара).
С начала 2016 года специалисты Краснодарских электрических сетей провели замену порядка 400 опор распредсети, отремонтировали более 160 км и заменили 100 км сетей низкого напряжения, около 40 трансформаторных подстанций.
В рамках реконструкции, нового строительства и технологического присоединения краснодарские энергетики построили и ввели в эксплуатацию более 160 км ВЛ 10-0,4 кВ, заменили около двух тысяч ответвлений в жилые здания. При замене ответвлений энергетики использовали самонесущий изолированный провод. Он более прочен и устойчив к внешним воздействиям, менее подвержен образованию изморози и, что важно, такой провод не пригоден для вторичной переработки и потому не представляет ценности для расхитителей цветных металлов.
– В этом году выполнен значительный объем работ по повышению надежности работы распределительных сетей, – прокомментировал директор Краснодарского филиала Кубаньэнерго Владимир Михайлов. – Но многое еще предстоит сделать, поэтому продолжаем направлять все необходимые ресурсы, силы и средства на обновление и строительство сетей низкого напряжения.