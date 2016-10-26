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Новости компаний

21 декабря представители завода "ТАТКАБЕЛЬ" приняли участие в республиканском "Полимерном дне"

21 декабря представители завода ТАТКАБЕЛЬ приняли участие в республиканском Полимерном дне

23 декабря 2016, 14:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТАТКАБЕЛЬ

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ТАТКАБЕЛЬ

21 декабря на территории ВЦ «Казанская ярмарка» в формате коммуникативной площадки прошёл республиканский «Полимерный день».

Прошедшее мероприятие направлено на информационное освещение и продвижение промышленного производства и переработки полимеров, а также стимулирование производства продуктов с более высокой добавленной стоимостью, их продвижение на внутренние и внешние рынки.

Стоит отметить, что данное мероприятие в республике проводилось впервые, организатором выступило Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. Толчком и основой данного мероприятия послужили начинания, инициатором которых стали завод «ТАТКАБЕЛЬ» (входит в ГК «ИНВЭНТ») и ПАО «Нижнекамскнефтехим» при активном участии Министерства промышленности и торговли РТ, по освоению производства полимера на основе бимодального полиэтилена низкого давления, предназначенного для защитной оболочки высоковольтного кабеля.

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Компания: ООО "ТАТКАБЕЛЬ"
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