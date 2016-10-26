21 декабря представители завода "ТАТКАБЕЛЬ" приняли участие в республиканском "Полимерном дне"

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 14:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТАТКАБЕЛЬ
21 декабря на территории ВЦ «Казанская ярмарка» в формате коммуникативной площадки прошёл республиканский «Полимерный день».
Прошедшее мероприятие направлено на информационное освещение и продвижение промышленного производства и переработки полимеров, а также стимулирование производства продуктов с более высокой добавленной стоимостью, их продвижение на внутренние и внешние рынки.
Стоит отметить, что данное мероприятие в республике проводилось впервые, организатором выступило Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. Толчком и основой данного мероприятия послужили начинания, инициатором которых стали завод «ТАТКАБЕЛЬ» (входит в ГК «ИНВЭНТ») и ПАО «Нижнекамскнефтехим» при активном участии Министерства промышленности и торговли РТ, по освоению производства полимера на основе бимодального полиэтилена низкого давления, предназначенного для защитной оболочки высоковольтного кабеля.