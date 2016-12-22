31 населённый пункт Калининградской области получил доступ в интернет по программе устранения цифрового неравенства

К декабрю 2016 года компания «Ростелеком» ввела в эксплуатацию в Калининградской области 31 точку доступа в сеть интернет в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Пользоваться возможностями Интернета появилась у жителей одиннадцати районов региона.



Для подключения к сети Интернет жителям сельских населенных пунктов необходимо иметь мобильное устройство с поддержкой функции Wi-Fi. Пользователям доступно 3 сети с разным уровнем возможностей и безопасности. Для регистрации в «Личном кабинете» компании «Ростелеком» клиенты могут воспользоваться открытой без логина и пароля сетью «PTOpen». Сеть бесплатного доступа под названием «RTFree» дает возможность пользоваться сайтами по предоставлению государственных услуг. Для полного доступа в сеть Интернет населению предлагается сеть «RTWiFi» с предоставлением на выбор двух тарифов - «Суточный» с оплатой 1,50 рубля в сутки и «Месячный» с оплатой 45 рублей в месяц.



«В Калининграде «Ростелеком» реализует проект с опережением графика. Изначально первые девять точек мы должны были сдать в первом квартале 2017 года. Однако после анализа адресной части мы поняли, что некоторые точки доступа в интернет можем оперативно организовать на уже существующих линиях связи «Ростелекома». Мы это сделали. Работы на сегодняшний день завершены. Эти точки доступа введены в эксплуатацию. Мониторинг стабильности их работы ведётся нами круглосуточно», - отметил директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов.



Всего на территории региона планируется организовать 127 точек доступа в сеть Интернет в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек. Точка доступа должна обеспечивать доступ в Интернет по технологии Wi-Fi с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.