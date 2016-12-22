АО "БЭСК" поставило под рабочее напряжение подстанцию 110 кВ "Зубово"

21 декабря 2016 года ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») поставило под рабочее напряжение подстанцию 110/35/10 кВ «Зубово» в Уфимском районе Башкирии. В торжественной церемонии сдачи энергообъекта в эксплуатацию приняли участие представители Правительства РБ, администрации Уфимского района, руководство группы компаний АО «БЭСК».



- После того, как руководство республики и города поставило перед компанией вопрос о необходимости новых трансформаторных мощностей для энергоснабжения южных пригородов башкирской столицы, мы незамедлительно приступили к работе. Дистанция от первого колышка на территории будущего энергообъекта до сдачи подстанции в эксплуатацию заняла немногим более полутора лет, - отметил председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов на брифинге для журналистов ведущих республиканских и городских СМИ. – Введение в эксплуатацию ПС 110 кВ «Зубово» обеспечит надежное электроснабжение пригородных территорий Кировского района г. Уфы и Уфимского района РБ, среди которых поселок Зубово, населенные пункты Чесноковка, Нижегородка, Цветы Башкирии, Таптыково, Лекаревка, Березовка и Лебяжий, а также торговые центры IKEA, Леруа Мерлен, Ашан, Метро, Касторама, несколько крупных автосалонов, многочисленных предприятий малого и среднего бизнеса. В частности, от подстанции планируется запитать технопарк в Нижегородке и ряд новых предприятий в промышленной зоне ст. «Уршак».



Генеральным подрядчиком строительства выступило ООО «БЭСК Ижиниринг», дочерняя компания АО «БЭСК». На ПС «Зубово» смонтированы два силовых трансформатора по 40 МВА, современные элегазовые выключатели 110 кВ, разъединители 110/35 кВ с моторными приводами, позволяющие производить операции с главными и заземляющими ножами дистанционно из открытого распредустройства. В закрытом распредустройстве 10 кВ смонтированы 2 секции шин 10 кВ с вакуумными выключателями. Также установлено оборудование телемеханики, включающее оптико-волоконную связь для контроля сигнализации, панели защиты и система видеонаблюдения.



К подстанции построена отпайка от ВЛ 110 кВ «Дема – Бекетово, 1 и 2 цепь» протяженностью 2,5 км. На воздушной линии электропередачи 110 кВ установлены 14 металлических опор. Отпайка пересекает железную дорогу в районе п. Зубово и на двух участках - ВЛ 35 кВ «Электрозаводская – Дема».



Инвестиции АО «БЭСК» в строительство ПС «Зубово» составили 328 млн рублей, в строительство отпайки – еще 51,5 млн рублей.



Для улучшения обслуживания потребителей в структуре ООО «Башкирэнерго» будет создан новый район электрических сетей, производственная база которого будет расположена рядом с подстанцией «Зубово».