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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Андрей Муров в День энергетика вручил награды специалистам ФСК ЕЭС

Андрей Муров в День энергетика вручил награды специалистам ФСК ЕЭС

23 декабря 2016, 11:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров вручил награды специалистам компании за вклад в развитие магистрального комплекса и заслуги в работе. Награждение состоялось 22 декабря в профессиональный праздник – День энергетика.

Отмечая заслуги энергетиков, Андрей Муров подчеркнул, что благодаря профессиональному и ответственному подходу, богатому опыту и преемственности поколений ФСК ЕЭС сохраняет крепкие позиции в отрасли, а по ряду показателей – лидирует в мире.  Компания обеспечивает высокую надежность электроснабжения и качество предоставляемых услуг.

Среди врученных наград – «Заслуженный энергетик СНГ», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», грамоты и благодарности Минэнерго России, а также корпоративные награды ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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