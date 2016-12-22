Андрей Муров в День энергетика вручил награды специалистам ФСК ЕЭС

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 11:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров вручил награды специалистам компании за вклад в развитие магистрального комплекса и заслуги в работе. Награждение состоялось 22 декабря в профессиональный праздник – День энергетика.
Отмечая заслуги энергетиков, Андрей Муров подчеркнул, что благодаря профессиональному и ответственному подходу, богатому опыту и преемственности поколений ФСК ЕЭС сохраняет крепкие позиции в отрасли, а по ряду показателей – лидирует в мире. Компания обеспечивает высокую надежность электроснабжения и качество предоставляемых услуг.
Среди врученных наград – «Заслуженный энергетик СНГ», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», грамоты и благодарности Минэнерго России, а также корпоративные награды ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС».