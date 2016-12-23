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Отраслевые новости: В мире

Британия побила рекорд по выработке энергии ветра

Британия побила рекорд по выработке энергии ветра

23 декабря 2016, 10:20
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Ветроэнергетика Великобритании взяла еще один рубеж, впервые выработав более 10 000 МВт*ч электричества при помощи наземных и морских турбин.

Об этом сообщила торговая ассоциация RenewableUK, которая отметила, что ветряные станции Британии теперь обеспечивают 23% потребностей страны. «Замечательно видеть, как ветряная энергия бьет очередной рекорд, — говорит исполнительный директор RenewableUK Эмма Пинчбек. — Это показывает, что ветер играет все большую роль в современной энергетической системе. И как только мы построим новые турбины, появятся новые рекорды», передает Хайтек.

Британия занимает лидирующее положение среди мировых держав в переходе на возобновляемые источники энергии, в частности, на энергию ветра. По данным RenewableUK, наземные ветряные станции вырабатывают более 9000 МВт*ч, а морские — почти 6000 МВт*ч. Кроме того, ряд проектов находится в процессе строительства.

Несмотря на то, что власти Великобритании заявляли ранее, что перестанут субсидировать наземные ветряные фермы, энергия ветра продолжает занимать главенствующее положение среди возобновляемых источников в стране и, похоже, что эта тенденция не изменится в ближайшие годы, пишет CleanTechnica.

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