Брянскэнерго способствует социально-экономическому развитию районов области

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БРЯНСКЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершили работы по реконструкции подстанции 110/6 кВ Мичуринская. Энергообъект является одним из основных питающих центров для жилого комплекса и крупных потребителей Брянского района области, таких как ООО «БрянскЭлектро» и ООО «Мегаполис».
В рамках реконструкции мощность подстанции была увеличена в полтора раза, с 20 до 32 МВА, здесь было смонтировано современное высокотехнологичное оборудование (все – отечественного производства), в частности - микропроцессорная аппаратура управления коммутационными аппаратами, аппаратура сбора и передачи телеизмерений и АИИС КУЭ.
По словам заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго Александра Косарима, проведенная модернизация подстанции позволит повысить надежность электроснабжения жилых, промышленных и социальных объектов Брянского района, а также обеспечить технологическое присоединение к сетям новых потребителей.