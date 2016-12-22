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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Брянскэнерго способствует социально-экономическому развитию районов области

Брянскэнерго способствует социально-экономическому развитию районов области

23 декабря 2016, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БРЯНСКЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершили работы по реконструкции подстанции 110/6 кВ Мичуринская. Энергообъект является одним из основных питающих центров для жилого комплекса и крупных потребителей Брянского района области, таких как ООО «БрянскЭлектро» и ООО «Мегаполис».

В рамках реконструкции мощность подстанции была увеличена в полтора раза, с 20 до 32 МВА, здесь было смонтировано современное высокотехнологичное оборудование (все – отечественного производства), в частности - микропроцессорная аппаратура управления коммутационными аппаратами, аппаратура сбора и передачи телеизмерений и АИИС КУЭ.

По словам заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго Александра Косарима, проведенная модернизация подстанции позволит повысить надежность электроснабжения жилых, промышленных и социальных объектов Брянского района, а также обеспечить технологическое присоединение к сетям новых потребителей. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"
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