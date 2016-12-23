Чеченские энергетики ведут непримирую борьбу с неплательщиками

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 15:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
АО «Чеченэнерго» продолжает активную работу с недисциплинированными абонентами. Во взаимодействии с правоохранительными органами, представителями администраций и префектур проводятся рейдовые мероприятия по адресам должников. Помимо этого, в рамках информационно-разъяснительной работы в городах и районах республики проводятся встречи с населением.
«К сожалению, платежная дисциплина у абонентов желает оставлять лучшего. Определенные результаты по сборам платежей, конечно, прослеживаются, и, во многом, этому способствуют рейды. Хотелось бы, чтобы абоненты привыкали к платежной сознательности», - подчеркивает главный инженер АО «Чеченэнерго» Умар Макаев.
Непогашение задолженности, как правило, абонентам обходится гораздо дороже. Энергокомпания применяет различные меры воздействия на неплательщиков, но действует строго в рамках российского законодательства. Нерадивым абонентам, которые не платят месяцами, дополнительно выставляются штрафные санкции и пени.
За 11 месяцев года юридический отдел АО «Чеченэнерго» подал 29 исков на общую сумму 542,5 млн руб. в отношении юридических лиц-должников. На сегодняшний день судом вынесены решения о взыскании задолженности по 17 искам на общую сумму 246,8 млн руб. В отношении физических лиц в суд подано 1 181 исков на общую сумму 10,9 млн руб., из которых по 564 искам уже вынесены решения на общую сумму 5,1 млн руб. В настоящий момент подготовлены для подачи в суд еще 924 иска на сумму 6,5 млн руб. в отношении физических лиц и 8 исков на общую сумму 3,6 млн руб. в отношении юридических лиц», - отметил начальник правового отдела Хасан Товсултанов.