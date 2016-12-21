Энергетики "Челябэнерго" повысили надежность и качество электроснабжения поселка Сухомесово в Челябинске

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 11:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Специалисты Челябинских горэлектросетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» ввели в эксплуатацию сетевую инфраструктуру в Ленинском районе Челябинска. Построенный с применением новейших технологий сетевой комплекс увеличил пропускную способность распредсети поселка Сухомесово и обеспечил качественную подачу электроэнергии 50 частным домам.
Чтобы оптимально перераспределить нагрузку в системе электроснабжения населенного пункта, энергетики смонтировали трансформаторную подстанцию, а также построили отпаечную воздушную линию 6 кВ протяженностью 180 м. При выполнении работ специалисты «Челябэнерго» использовали самонесущий изолированный провод. Этот материал гарантирует надежное электроснабжение даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.
Весь комплекс работ выполнен специалистами компании без привлечения подрядных организаций в рамках инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».