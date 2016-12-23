ФСК ЕЭС завершила реконструкцию одного из ключевых объектов ОЭС Северо-Запада – подстанции "Колпино"

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 13:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС реконструировала подстанцию 330 кВ «Колпино» в Санкт-Петербурге. В церемонии завершения работ, приуроченной ко Дню энергетика, приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров. В реконструкцию энергообъекта, отвечающего за надежное электроснабжение 175-тысячного района города, было инвестировано 2,7 млрд рублей.
Подстанция 330 «Колпино» является одним из ключевых звеньев сети 330 кВ объединенной энергосистемы Северо-Запада. В эксплуатации с 1982 года. Объект через 18 линий электропередачи соединен с подстанциями 330 и 110 кВ. Осуществляет электроснабжение Колпинского района Санкт-Петербурга, где находятся более 30 крупных промышленных, транспортных и строительных предприятий, проживает около 175 тыс. человек.
В рамках расширения и реконструкции подстанции установлены два новых трансформатора по 200 МВА, два силовых трансформатора 110 кВ по 25 МВА каждый. Выполнено расширение ОРУ 330 кВ с установкой двух линейных ячеек 330 кВ, смонтировано 29 новых ячеек ОРУ 110 кВ. На реконструированном объекте используются современные системы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Основное силовое оборудование – российского производства.
В результате проведенной реконструкции повышается надежность электроснабжения Санкт-Петербурга, созданы условия для увеличения передачи мощности от генерирующих источников к потребителю с учетом прогнозов развития региона на последующие годы. За счет внедрения современных типов оборудования, устройств мониторинга и управления уменьшены затраты на эксплуатацию.
Также обеспечена выдача мощности 79,4 МВА Ижорскому трубному заводу и Листопрокатному цеху №3.